港人移英︱內政部公佈永居英語要求B2詳情 新規2027年3月26日生效惟未提BNO

英國內政部公布《移民規則變更聲明》（STATEMENT OF CHANGES IN IMMIGRATION RULES），列明如要申請永居，英語能力要求從目前的B1級提高至B2級，新政策2027年3月26日起生效。

新要求適用於目前正在英國居住，期望之後申請永久居留的人士。為了讓受到新規定約束的人士有足夠時間準備，因此約1年後才實施。英語B1級相當於GCSE會考程度；而B2級相當於高中、A-Level 程度。

早前有消息指當局擬提高定居所需的英語能力和收入要求，引起部分在英港人的擔憂。然而，2026年3月5日的新公告並未明確提及香港BNO簽證是否有特別英語要求。

文件附有一份解釋備忘錄， 僅提到若有人父母為BNO持有人，但其本人在1997年香港回歸時未滿18歲，如今已成年可以獨立身分申請BNO簽證移居英國。