伊朗局勢｜伊朗無人機母艦遭美軍狂轟 瞬間變火海畫面曝光
更新時間：13:40 2026-03-06 HKT
發佈時間：13:40 2026-03-06 HKT
發佈時間：13:40 2026-03-06 HKT
自美國與以色列於2月28日聯手對伊朗發動突襲後，中東緊張局勢已全面升級。美國中央司令部（CENTCOM）近日公開最新作戰畫面，展示一艘載運無人機的伊朗母艦，遭到美軍猛烈轟炸，船體中彈瞬間引發大爆炸，整隻船陷入火海，火光熊熊。
相關報道：伊朗局勢｜武器大晒冷？伊發射超重型導彈襲以色列 美證實首出動新型自殺式無人機
美國中央司令部今日（6日）早上透過社交平台X發布該段作戰影片。軍方在聲明中表示，「美軍毫不手軟地執行著摧毀整個伊朗海軍的計劃」。從曝光的畫面中清晰可見，該艦隻在遇襲後瞬間爆發出強烈火光，並冒出濃濃黑煙。
雖然中央司令部並未具體說明這次攻擊發生的確切海域，但現任美國中央司令部司令庫柏（Brad Cooper）早前已對外透露作戰進展 。
相關報道：伊朗局勢｜美媒揭國防部首次要求加派軍事情報官 戰事或打到9月｜持續更新
他指稱，「美國目前已成功摧毀超過30艘伊朗船艦」，並特別提到「就在幾個小時前，我們成功打擊一艘伊朗無人機母艦」，外界相信他所描述的，正是最新曝光影片中的遇襲母艦。
最Hit
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
2026-03-05 11:32 HKT
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
2026-03-05 12:02 HKT
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
2026-03-05 14:59 HKT
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
2026-03-05 11:15 HKT
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
2026-03-05 13:49 HKT