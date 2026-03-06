Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜伊朗無人機母艦遭美軍狂轟 瞬間變火海畫面曝光

即時國際
更新時間：13:40 2026-03-06 HKT
發佈時間：13:40 2026-03-06 HKT

自美國與以色列於2月28日聯手對伊朗發動突襲後，中東緊張局勢已全面升級。美國中央司令部（CENTCOM）近日公開最新作戰畫面，展示一艘載運無人機的伊朗母艦，遭到美軍猛烈轟炸，船體中彈瞬間引發大爆炸，整隻船陷入火海，火光熊熊。

相關報道：伊朗局勢｜武器大晒冷？伊發射超重型導彈襲以色列 美證實首出動新型自殺式無人機

美以向伊朗發動軍事行動。法新社
美以向伊朗發動軍事行動。法新社
美以向伊朗發動軍事行動。(路透社)
美以向伊朗發動軍事行動。(路透社)

美國中央司令部今日（6日）早上透過社交平台X發布該段作戰影片。軍方在聲明中表示，「美軍毫不手軟地執行著摧毀整個伊朗海軍的計劃」。從曝光的畫面中清晰可見，該艦隻在遇襲後瞬間爆發出強烈火光，並冒出濃濃黑煙。

雖然中央司令部並未具體說明這次攻擊發生的確切海域，但現任美國中央司令部司令庫柏（Brad Cooper）早前已對外透露作戰進展 。

相關報道：伊朗局勢｜美媒揭國防部首次要求加派軍事情報官 戰事或打到9月｜持續更新

美軍轟炸伊朗一艘載運無人機的母艦。(X@U.S. Central Command)
美軍轟炸伊朗一艘載運無人機的母艦。([email protected]. Central Command)
美軍轟炸伊朗一艘載運無人機的母艦。(X@U.S. Central Command)
美軍轟炸伊朗一艘載運無人機的母艦。([email protected]. Central Command)

他指稱，「美國目前已成功摧毀超過30艘伊朗船艦」，並特別提到「就在幾個小時前，我們成功打擊一艘伊朗無人機母艦」，外界相信他所描述的，正是最新曝光影片中的遇襲母艦。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
23小時前
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
影視圈
18小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？
影視圈
7小時前
將軍澳醫院85歲腸癌女病人疑造口手術出錯 三周後始揭發 同日死亡
01:22
將軍澳醫院85歲腸癌女病人疑造口手術出錯 三周後始揭發 同日死亡
社會
6小時前
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
2026-03-05 12:02 HKT
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-05 13:49 HKT
同居一年見真章 港女力數男友零家務貢獻 食宵夜後竟然咁樣撻落床 網民嘲極品：懶到出汁｜Juicy叮
同居一年見真章 港女力數男友零家務貢獻 食宵夜後竟然咁樣撻落床 網民嘲極品：懶到出汁｜Juicy叮
時事熱話
2小時前