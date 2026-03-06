伊朗局勢｜伊朗無人機母艦遭美軍狂轟 瞬間變火海畫面曝光

自美國與以色列於2月28日聯手對伊朗發動突襲後，中東緊張局勢已全面升級。美國中央司令部（CENTCOM）近日公開最新作戰畫面，展示一艘載運無人機的伊朗母艦，遭到美軍猛烈轟炸，船體中彈瞬間引發大爆炸，整隻船陷入火海，火光熊熊。

美以向伊朗發動軍事行動。法新社

美以向伊朗發動軍事行動。(路透社)

美國中央司令部今日（6日）早上透過社交平台X發布該段作戰影片。軍方在聲明中表示，「美軍毫不手軟地執行著摧毀整個伊朗海軍的計劃」。從曝光的畫面中清晰可見，該艦隻在遇襲後瞬間爆發出強烈火光，並冒出濃濃黑煙。

雖然中央司令部並未具體說明這次攻擊發生的確切海域，但現任美國中央司令部司令庫柏（Brad Cooper）早前已對外透露作戰進展 。

他指稱，「美國目前已成功摧毀超過30艘伊朗船艦」，並特別提到「就在幾個小時前，我們成功打擊一艘伊朗無人機母艦」，外界相信他所描述的，正是最新曝光影片中的遇襲母艦。