Britney Spears︱美國一代樂壇天后涉酒後駕駛被捕 遭鎖上手銬帶返警局
更新時間：12:55 2026-03-06 HKT
多間美國傳媒報道，現年44歲的流行樂壇天后布蘭妮（Britney Spears）驚傳因酒後駕駛，遭到加州警方拘捕 。
娛樂雜誌證實涉嫌酒駕被捕
據美國知名娛樂媒體《Variety》等媒體證實，布蘭妮在當地時間星期三（4日）晚間，於加州文圖拉郡（Ventura County）因涉嫌酒後駕駛而遭到當地警方拘捕。
報道引述警方逮捕紀錄指出，加州公路巡警（California Highway Patrol）於當晚約9時30分截查布蘭妮，隨後為她戴上手銬，並直接帶回警局作進一步調查與登記。布蘭妮在周四凌晨約3時完成相關登記手續後獲釋。根據逮捕紀錄，她將於今年的5月4日就此事出庭應訊，案件的後續發展仍有待司法進一步審理。
