高空大聲播片隨時終身禁飛 聯合航空推禁音令打擊「擴音黨」

在飛機上遇到鄰座乘客開擴音大聲播歌或追劇，絕對是一場高空噩夢。美國聯合航空（United Airlines）決定不再容忍這類行為，於2月27日正式修訂運輸合約，將「強制使用耳機」的規定提升至具有法律約束力的層次。

屢勸不聽者恐面臨終身禁飛

哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，聯合航空最新修訂的合約明確規定，任何在機上收聽音樂、觀看影片或瀏覽發出聲音的社交媒體的乘客，均必須佩戴耳機。這項規定已被正式納入第21條的「拒絕運送」（Refusal of Transport）條款之中。

在新規定下，空中服務員擁有絕對權力要求違規乘客停止擴音。若旅客拒絕配合，航空公司不僅保留將其趕下飛機的權利，對於情節嚴重或屢勸不聽的「擴音魔人」，甚至可採取極端的「永久拒絕服務」措施，意味著該名旅客可能會被終身禁飛。

聯合航空將「強制使用耳機」規定提升至具法律約束力。(法新社)

機上高速網絡普及加劇機艙噪音污染

聯合航空指出，這項鐵腕政策的推出，主要是因為機上星鏈（Starlink）高速Wi-Fi日益普及，導致機艙內的噪音污染問題日益嚴重。

旅遊專家史考特‧基斯（Scott Keyes）表示，雖然各大航空公司一直鼓勵乘客使用耳機，但聯合航空是全美首家將此舉提升至法律層面，並附帶嚴厲罰則的大型航空。他大讚這是一種優雅且符合大眾期待的處理方式。

忘記攜帶耳機免費索取

雖然規定嚴厲，但聯合航空依然保留彈性與人情味。航空公司在官網溫馨提示，如旅客出門太匆忙而忘記攜帶耳機，完全不用擔心，只要機上的備用物資充足，空中服務員將會樂意免費提供有線耳機。