意大利眾院外委會月底訪華　主席崔蒙迪冀成「世界第三支柱」

即時國際
更新時間：10:05 2026-03-06 HKT
發佈時間：10:05 2026-03-06 HKT

意大利眾議院外交委員會主席崔蒙迪（Giulio Tremonti）向《中央社》證實，眾院外委會已接受中國官方邀請，預計將於3月下旬組團訪問中國，目前具體的行程細節仍在磋商。

資深政客領銜推動雙邊國會交流

隸屬意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的「意大利兄弟黨」的崔蒙迪政治資歷豐富，過去曾出任意大利副總理、財政與經濟部長，並擔任過6屆眾議員與1屆參議員。他與外媒記者餐敘時表示，此次訪華單純是雙邊國會交流行程，旨在增進意大利眾院外委會與中國議會及政黨間的互動，訪團可望在大約兩周後啟程。

在中東戰火延燒、美伊交火之際，被問到訪問中國，會否令外界有不必要的政治聯想與解讀，崔蒙迪回應稱：「美國自己也要去訪問中國啊。」

意大利眾議院外交委員會預計3月下旬組團訪問中國。(法新社)
意大利眾議院外交委員會預計3月下旬組團訪問中國。(法新社)

另外，崔蒙迪不認為歐洲會在美中競爭邊緣化。他憶述，2009年曾以學者身份前往中共中央黨校發表演講，而時任黨校校長正是現任國家主席習近平，又指當時在演講中就明確主張，世界局勢猶如一張桌子，要保持穩固至少必須具備三隻支撐的腳，即美國、中國與歐洲。

崔蒙迪表示，近年歐洲的發展形勢進一步印證上述趨勢，因此對歐洲的未來深感樂觀，相信歐洲在國際地緣政治中會持續扮演重要角色，成為中美以外撐起世界局勢的「第三條支柱」。不過他亦坦言，歐洲自身仍有許多有待解決的難題，目前最大的問題並非缺乏競爭力，而是「規則太多」，從而限制自由發展的空間。

