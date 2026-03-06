伊朗局勢｜伊朗戰機遭以色列F-35擊落一刻曝光 如科幻片隕石墜落．有片

中東空域爆發歷史性空戰。以色列國防軍（IDF）證實，空軍一架F-35「阿迪爾」（Adir）隱形戰機，日前於伊朗首都德黑蘭上空，擊落一架俄羅斯製的伊朗雅克-130（Yak-130）有人駕駛戰機。這不僅是F-35服役以來首次擊落有人戰機的實戰紀錄，更是以色列空軍近40年來，首次與敵方有人飛機進行空對空作戰並取得戰果。

深入德黑蘭領空 擊落俄製雅克-130

據以色列軍方周四（5日）公布的17秒實戰片段顯示，當時一架伊朗雅克-130戰機從德黑蘭麥拉貝德機場（Mehrabad Airport）起飛。以軍發言人德夫林指，該架敵機當時對以軍飛機構成直接威脅。

在流出的片段中，可以清楚看到伊朗戰機被鎖定為攻擊目標，然後不久，聽到F-35I飛行員向總部回報：「任務完成，目標已擊落，繼續執行任務。」伴隨畫面顯示，伊朗戰機被導彈擊中，機身爆出疑似巨大火球和光茫，如隕石般急速墜毀。

雅克-130為俄羅斯研發的高級教練機兼輕型攻擊機，伊朗近年積極引進此機型，用於飛行員訓練及戰術支援。

隱形戰機首開殺戒 終結40年無空戰紀錄

據報，此次行動在航空史上具有重要意義。雖然F-35戰機過去曾有擊落無人機的紀錄，但這是全球首次確認其擊落有人駕駛的飛機。

對以色列空軍而言，這更是自1980年代以來最具代表性的空戰戰役。資料顯示，以色列空軍上一次擊落有人駕駛敵機，要追溯到1985年11月24日。當時以軍一架F-15戰機在黎巴嫩上空，擊落了兩架敘利亞空軍的米格-23（MiG-23）戰機。換言之，這次在德黑蘭上空的截擊，打破了長達41個月的有人機空戰「沉默期」。

軍事專家分析，以軍戰機能夠在伊朗首都德黑蘭上空盤旋並進行空對空作戰，反映伊朗的防空系統及雷達偵測網在隱形戰機面前顯得捉襟見肘。