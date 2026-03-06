Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜伊朗戰機遭以色列F-35擊落一刻曝光 如科幻片隕石墜落．有片

即時國際
更新時間：09:02 2026-03-06 HKT
發佈時間：09:02 2026-03-06 HKT

中東空域爆發歷史性空戰。以色列國防軍（IDF）證實，空軍一架F-35「阿迪爾」（Adir）隱形戰機，日前於伊朗首都德黑蘭上空，擊落一架俄羅斯製的伊朗雅克-130（Yak-130）有人駕駛戰機。這不僅是F-35服役以來首次擊落有人戰機的實戰紀錄，更是以色列空軍近40年來，首次與敵方有人飛機進行空對空作戰並取得戰果。

深入德黑蘭領空 擊落俄製雅克-130

據以色列軍方周四（5日）公布的17秒實戰片段顯示，當時一架伊朗雅克-130戰機從德黑蘭麥拉貝德機場（Mehrabad Airport）起飛。以軍發言人德夫林指，該架敵機當時對以軍飛機構成直接威脅。

在流出的片段中，可以清楚看到伊朗戰機被鎖定為攻擊目標，然後不久，聽到F-35I飛行員向總部回報：「任務完成，目標已擊落，繼續執行任務。」伴隨畫面顯示，伊朗戰機被導彈擊中，機身爆出疑似巨大火球和光茫，如隕石般急速墜毀。

雅克-130為俄羅斯研發的高級教練機兼輕型攻擊機，伊朗近年積極引進此機型，用於飛行員訓練及戰術支援。

隱形戰機首開殺戒 終結40年無空戰紀錄

據報，此次行動在航空史上具有重要意義。雖然F-35戰機過去曾有擊落無人機的紀錄，但這是全球首次確認其擊落有人駕駛的飛機。

對以色列空軍而言，這更是自1980年代以來最具代表性的空戰戰役。資料顯示，以色列空軍上一次擊落有人駕駛敵機，要追溯到1985年11月24日。當時以軍一架F-15戰機在黎巴嫩上空，擊落了兩架敘利亞空軍的米格-23（MiG-23）戰機。換言之，這次在德黑蘭上空的截擊，打破了長達41個月的有人機空戰「沉默期」。

軍事專家分析，以軍戰機能夠在伊朗首都德黑蘭上空盤旋並進行空對空作戰，反映伊朗的防空系統及雷達偵測網在隱形戰機面前顯得捉襟見肘。

 

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
22小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
22小時前
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
17小時前
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
影視圈
12小時前
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
19小時前
伊朗局勢｜武器大晒冷？伊發射超重型導彈襲以色列 美證實首出動新型自殺式無人機
即時國際
4小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
22小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:17
伊朗局勢｜特朗普：要親自參與揀選伊朗新領袖 美航母「林肯號」據報遭伊無人機擊中 ｜持續更新
即時國際
3小時前
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
影視圈
14小時前