伊朗局勢｜庫族民兵擬助美襲伊朗　特朗普親致電請求支援

即時國際
更新時間：08:40 2026-03-06 HKT
發佈時間：08:40 2026-03-06 HKT

美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊昨日進入第6天。美聯社引述庫爾德族官員稱，盤據在伊拉克北部的伊朗庫爾德族反抗組織，正準備對伊朗發動可能的跨境軍事行動。據報美國總統特朗普日前致電庫爾德族領袖，請求庫族民兵助戰，對伊朗發動跨境地面攻擊。伊朗則發射導彈，先發制人打擊伊拉克庫族武裝力量的基地。

這些庫爾德族團體被公認是分裂的伊朗反對陣營中組織最齊全的一支，相信擁有數以千計受過訓練的戰士。如果他們加入戰爭，可能會對四面楚歌的德黑蘭當局構成嚴峻挑戰。

美以向伊朗發動軍事行動。法新社
伊方先發制人發射導彈

伊朗國營媒體昨日引述軍方說，伊軍對伊朗與伊拉克境內的庫爾德族地區發動空襲，發射了3枚導彈，「攻擊伊拉克庫爾德自治區內反對革命的庫爾德族團體總部」。

伊拉克北部半自治庫族地區的庫爾德自由黨官員納迪利周三說，部分部隊已移至蘇萊曼尼亞省接近伊朗邊界地區，正處於待命狀態。他說，美國官員已就可能的軍事行動，聯繫庫族反對派團體領袖。

Axios新聞網和《華盛頓郵報》報道，特朗普日前致電庫族領袖，鼓動揭竿而起對抗伊朗政權，並承諾提供「廣泛的空中掩護」。

在美國與以色列2月28日攻打伊朗、進而引發新的中東戰火之前，庫爾德自由黨曾聲稱要攻擊伊斯蘭革命衛隊，以報復德黑蘭暴力鎮壓民眾示威。如果伊朗與伊拉克庫族團體參戰，將是首次有具規模的地面部隊加入戰鬥。庫族擁有對抗恐怖組織伊斯蘭國（IS）的戰鬥經驗。

另一個伊朗庫族團體「科馬拉」的官員周三稱，他們的部隊已準備在1周至10天內跨越邊界，只是在「等待適當時機」。

特朗普致電庫爾德族領袖，請求庫族民兵助戰。(美聯社)
美以向伊朗發動軍事行動。法新社
加拿大不排除參與戰事

在中東戰火升溫之際，正在澳洲訪問的加拿大總理卡尼昨日稱，他無法排除加國軍事參與中東的戰爭。被問及加拿大是否可能介入這場戰事，他回答時強調，雖然這是一個假設性問題，但「永遠無法斷然排除參與的可能性」，說：「我們將與我們的盟友站在一起。」

美國國會參議院周三就一項針對總統在戰時權限的決議案進行表決，議案內容是要求特朗普在進一步對伊朗採取軍事行動前必須先取得國會授權，但最終未能通過。投票結果為47票贊成、53票反對。由於共和黨在參議院100個席位中佔據53席，這一結果沒令人意外。多名民主黨議員發聲，抨擊此次行動未經國會授權，當屬「違法」。眾議院也會在周四對一項類似限制總統戰爭權力的議案投票，通過的希望渺茫。

在美國與以色列2月28日攻打伊朗之前，庫爾德自由黨曾聲稱要攻擊伊斯蘭革命衛隊，以報復德黑蘭暴力鎮壓民眾示威。

