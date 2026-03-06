Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

關稅案｜美國際貿易法院下令 特朗普政府須退回關稅 料涉1.3萬億元

即時國際
更新時間：08:31 2026-03-06 HKT
發佈時間：08:31 2026-03-06 HKT

美國國際貿易法院周三（4日）頒下重磅裁決，下令聯邦政府必須向受影響進口商退還非法徵收的「全球關稅」及利息，估計涉及金額高達1,700億美元（約1.3萬億港元）。然而，特朗普政府未受裁決動搖，財政部長貝森特（Scott Bessent）同日預告，全球性關稅最快於本周內由10%進一步提升至15%。

法官斥IEEPA徵稅違憲 促本周五交代退款計劃

是次裁決源於最高法院上月判定，特朗普引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）單方面徵收關稅屬越權及違憲。紐約美國國際貿易法院法官伊頓（Judge Eaton）在田納西州阿特穆斯過濾技術公司（Atmus Filtration）的入稟案中明確指出，既然最高法院已定調政府無權以此法徵稅，海關及邊境保護局（CBP）便有責任「回水」。

美國國際貿易法院周三（4日）頒下重磅裁決，下令聯邦政府必須向受影響進口商退還非法徵收的「全球關稅」及利息，估計涉及金額高達1,700億美元（約1.3萬億港元）。路透社
美國國際貿易法院周三（4日）頒下重磅裁決，下令聯邦政府必須向受影響進口商退還非法徵收的「全球關稅」及利息，估計涉及金額高達1,700億美元（約1.3萬億港元）。路透社

法官要求當局在本周五（6日）的聆訊中，交代具體的退款進度及系統設定計劃。據悉，全美有超過30萬間進口商曾支付相關稅項，當中大部分為中小企。儘管法庭要求退款，但外界預計白宮將提出上訴或申請暫緩執行，以拖延這筆龐大的國庫支出。

面對最高法院的「攔路虎」，特朗普政府迅速改用《貿易法》第122條款作為法律根據，維持對全球徵收10%關稅。財長貝森特周三接受訪問時更放話，稅率將在本周內上調至15%。

雖然第122條款的法定權力僅限150天，但貝森特透露，華府已準備好「連環計」，計劃在5個月期限屆滿前，動用《貿易法》第301條款及《貿易擴展法》第232條款等多項工具，確保關稅水平能無縫銜接，回復至最高法院裁決前的高度。

中小企憂程序繁瑣 寧放棄追回稅款

對於長期受關稅壓力的進口商而言，法庭裁決雖是遲來的公道，但執行細節仍存隱憂。不少商界代表指出，若政府採取的退款程序過於繁瑣，或要求每間公司單獨控告政府，對於缺乏法律資源的中小企而言，行政成本可能高於退款金額。有進口商直言，若程序不夠簡單直接，寧願放棄追討。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
20小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
21小時前
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
15小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
17小時前
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
影視圈
10小時前
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
影視圈
12小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:17
伊朗局勢｜特朗普：要親自參與揀選伊朗新領袖 美航母「林肯號」據報遭伊無人機擊中 ｜持續更新
即時國際
2小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
21小時前
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
影視圈
14小時前
伊朗局勢｜武器大晒冷？伊發射超重型導彈襲以色列 美證實首出動新型自殺式無人機
即時國際
3小時前