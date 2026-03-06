關稅案｜美國際貿易法院下令 特朗普政府須退回關稅 料涉1.3萬億元

美國國際貿易法院周三（4日）頒下重磅裁決，下令聯邦政府必須向受影響進口商退還非法徵收的「全球關稅」及利息，估計涉及金額高達1,700億美元（約1.3萬億港元）。然而，特朗普政府未受裁決動搖，財政部長貝森特（Scott Bessent）同日預告，全球性關稅最快於本周內由10%進一步提升至15%。

法官斥IEEPA徵稅違憲 促本周五交代退款計劃

是次裁決源於最高法院上月判定，特朗普引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）單方面徵收關稅屬越權及違憲。紐約美國國際貿易法院法官伊頓（Judge Eaton）在田納西州阿特穆斯過濾技術公司（Atmus Filtration）的入稟案中明確指出，既然最高法院已定調政府無權以此法徵稅，海關及邊境保護局（CBP）便有責任「回水」。

美國國際貿易法院周三（4日）頒下重磅裁決，下令聯邦政府必須向受影響進口商退還非法徵收的「全球關稅」及利息，估計涉及金額高達1,700億美元（約1.3萬億港元）。路透社

法官要求當局在本周五（6日）的聆訊中，交代具體的退款進度及系統設定計劃。據悉，全美有超過30萬間進口商曾支付相關稅項，當中大部分為中小企。儘管法庭要求退款，但外界預計白宮將提出上訴或申請暫緩執行，以拖延這筆龐大的國庫支出。

面對最高法院的「攔路虎」，特朗普政府迅速改用《貿易法》第122條款作為法律根據，維持對全球徵收10%關稅。財長貝森特周三接受訪問時更放話，稅率將在本周內上調至15%。

雖然第122條款的法定權力僅限150天，但貝森特透露，華府已準備好「連環計」，計劃在5個月期限屆滿前，動用《貿易法》第301條款及《貿易擴展法》第232條款等多項工具，確保關稅水平能無縫銜接，回復至最高法院裁決前的高度。

中小企憂程序繁瑣 寧放棄追回稅款

對於長期受關稅壓力的進口商而言，法庭裁決雖是遲來的公道，但執行細節仍存隱憂。不少商界代表指出，若政府採取的退款程序過於繁瑣，或要求每間公司單獨控告政府，對於缺乏法律資源的中小企而言，行政成本可能高於退款金額。有進口商直言，若程序不夠簡單直接，寧願放棄追討。