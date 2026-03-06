Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜特朗普：不能接受哈梅內伊兒子接班 稱要親自揀選伊朗新領袖

即時國際
更新時間：02:31 2026-03-06 HKT
發佈時間：02:31 2026-03-06 HKT

中東戰雲密佈，伊朗最高領袖哈梅內伊日前在美以聯合空襲中喪生後，德黑蘭政權繼任人選引發全球關注。美國總統特朗普周四（5日）接受美媒《AXIOS》採訪時放話，強調美方必須親自參與伊朗下一任領導人的挑選過程，並明確拒絕由哈梅內伊次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）接任，直指對方是個「無足輕重人物」（lightweight）。

特朗普： 等於逼美國五年內重啟戰爭

特朗普在訪問中重申，他絕不接受任何延續哈梅內伊強硬政策的繼任者。他警告，若伊朗新領導層維持現狀，將迫使美國在「五年內」再次面臨戰爭。他形容穆傑塔巴為不可接受的人選，並表示：「他們（伊朗專家會議）是在浪費時間。我必須像在委內瑞拉處理（代理總統）羅德里格斯（Delcy Rodriguez）那樣，參與任命過程。」

特朗普表示，不能接受哈梅內伊之子穆傑塔巴當伊朗最高領袖。美聯社
特朗普表示，不能接受哈梅內伊之子穆傑塔巴當伊朗最高領袖。美聯社
特朗普指，必須像在委內瑞拉處理代理總統羅德里格斯那樣，參與任命過程。路透社
特朗普指，必須像在委內瑞拉處理代理總統羅德里格斯那樣，參與任命過程。路透社

援引委內瑞拉模式 欲扶植「和諧」領導層

特朗普所指的「委內瑞拉模式」，是指美軍在今年1月採取行動逮捕委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，美國隨即介入該國政局，與代理總統德爾西·羅德里格斯達成某種形式的合作。特朗普認為，這種「強勢介入、確保配合」的策略亦應套用於伊朗，以尋求一名能為伊朗帶來「和諧與和平」的領導人。

伊朗推遲正式宣布 繼任人選仍存變數

與此同時，伊朗國內政局動盪。據報負責遴選領袖的「專家會議」原本計劃於周四正式宣布繼任人選，但在以色列及美國的持續空襲威脅下，相關聲明及哈梅內伊的葬禮均被無限期推遲。

雖然有消息指穆傑塔巴在伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的支持下已獲內部通過，但伊朗駐外官方機構隨後澄清，指傳媒有關選出繼任人的報道「沒有官方依據」。特朗普此時的高調表態，無疑令原本已極其複雜的伊朗權力交接期，再增添外交與軍事博弈的變數。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
20小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
21小時前
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
15小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
17小時前
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
影視圈
10小時前
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
影視圈
12小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:17
伊朗局勢｜特朗普：要親自參與揀選伊朗新領袖 美航母「林肯號」據報遭伊無人機擊中 ｜持續更新
即時國際
1小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
21小時前
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
影視圈
14小時前
伊朗局勢｜武器大晒冷？伊發射超重型導彈襲以色列 美證實首出動新型自殺式無人機
即時國際
3小時前