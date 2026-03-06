名古屋主婦命案｜疑兇事隔27年正式被起訴 疑因妒忌狠殺高中同學妻

日本名古屋1999年發生一宗家庭主婦命案，當時32歲的高羽奈美子在自宅遭利刃攻擊，失血過多身亡。案件懸而未決26年，直到去年警方鎖定DNA比對結果，逮捕疑兇安福久美子，名古屋地方檢察廳今（5日）正式依殺人罪起訴，認定其具備刑事責任能力。

高羽奈美子遇害時，兒子年僅2歲，原本一家人生活幸福美滿。 高羽悟

案發於1999年11月13日下午2時30分，高羽奈美子被發現陳屍在愛知縣名古屋市西區一棟公寓內。根據起訴書，安福久美子涉嫌使用利刃，多次刺向奈美子頸部等部位，導致她失血過多死亡。

疑犯是死者丈夫高羽悟的高中同學，疑因1999年6月一次聚會得知昔日暗戀對象婚後生活美滿，心生嫉妒而狠下毒手。

高羽悟持續租下「名古屋家庭主婦命案」現場保存證物。 美聯社資料圖

事件發生後，高羽悟堅持續租案發單位長達26年，目的是保存現場血跡等重要線索。由於當時殺人案件存在時效限制，案件一度未能偵破。直至2010年日本修改法律，廢除殺人罪時效，案件得以繼續調查。愛知縣警方歷經多年，訪談超過5000名相關人士。

去年8月，警方首次要求安福久美子提供DNA，但遭拒絕。至去年10月，她最終同意提供DNA並前往警局應訊，結果DNA與現場血迹完全符合，隔天即遭逮捕。

安福久美子稱刺死死者的動機是想讓死者丈夫體會「獨自育兒」的痛苦。（示意圖）iStock

安福久美子在被捕初期承認犯案，並坦言「案發後每天都感到惶恐不安」，隨後卻改為緘默。去年11月至今年2月，檢方對她進行鑑定，確認其在案發時具有刑事責任能力，遂正式落案起訴。