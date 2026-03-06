麻疹疫情｜ICE德州最大拘留營爆疫 14人確診逾百人要隔離

美國移民及海關執法局（ICE）證實，其位於德州埃爾帕索（El Paso）的全國最大拘留設施發麻疹疫情，迫使設施緊急封鎖。發言人表示，所有確診病例均已「集中隔離」，以防病毒進一步擴散。

涉事東蒙大拿營（Camp East Montana）位於布利斯堡陸軍基地（Fort Bliss）內，發言人扛示目前有14人確診，112人因接觸史被隔離。設施暫對訪客及律師關閉。

美國德州埃爾帕索過境點。 路透社

「帳篷城」爭議不斷

這場公共衛生危機只是東蒙大拿營一系列爭議的最新一樁。自去年啟用以來，該設施已有3名被拘留者在羈押期間死亡，引發外界對其管理和醫療條件的嚴重質疑。其中，36歲尼加拉瓜籍男子迪亞茲（Victor Manuel Diaz）於1月14日「疑似自殺身亡」；48歲危地馬拉籍男子加斯帕爾-安德烈斯（Francisco Gaspar-Andres），因肝硬化及心臟肥大併發症病逝；55歲古巴籍男子坎波斯（Geraldo Lunas Campos）則被判定為他殺。

儘管ICE聲稱其為被拘留者提供全面的醫療照護，但接二連三的死亡事件與此次疫情爆發，讓議員埃斯科巴公開呼籲立即關閉東蒙大拿營。

神秘承包商獲超高額合約

東蒙大拿營採用軟式帳篷結構，平均容納近3000人，是ICE近年來愈發依賴的拘留模式。然而，負責建造與營運該設施的承包商背景成謎。總部位於維珍尼亞州的「採購物流有限責任公司」（Acquisition Logistics LLC），此前從未經營過任何ICE設施，去年夏季舉突然獲得價值高達12億美元（近94億港元）的巨額合約。調查顯示，這間公司由肯尼思·瓦格納（Kenneth Wagner）在私人住宅中經營，公司網站沒有內容，此前接獲的最大合約金額僅為1600萬美元（約1.25億港元）。代表該選區的民主黨眾議員埃斯科巴（Veronica Escobar）已要求對承包商展開調查。