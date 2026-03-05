神父集體性侵｜檢察長揭教區包庇逾半世紀 有疑犯僅休假獲供養至死

美國羅德島州總檢察長內羅納（Peter Neronha）發表震撼報告，揭開這個美國天主教人口比例最高州份的黑暗歷史。該州天主教會數十年來系統性地包庇性侵兒童的神職人員，主教們更關心教會聲譽多過受害人，僅將涉案神父調職，不報警也不作內部調查。

逾300童遭神父侵犯

羅德島普羅維登斯教區聖伯多祿聖保祿主教座堂。 美聯社



調查發現，自1950年至今，有至少75名神職人員涉案，已知受害人超過300名兒童。內羅納指出，自2002年鄰近的波士頓教區醜聞曝光後，問題處理依然遠遠不足，他期望這份報告能推動法律改革，賦予調查人員更大權力，並幫助受害者尋求正義。

報告揭示，教區有一套行之有年的包庇手法。每逢接到投訴，教會不會徹底調查或聯繫執法部門，反而將受到指控的神父調往新職位，這種做法與波士頓、費城等地調查揭露的模式如出一轍。

教會性侵案受害人韋伯（Ann Hagan Webb）在羅德島州總檢察長辦公室接受採訪。 美聯社

早在1950年代，普羅維登斯教區便設立「靈修靜養式設施」，供被指控的神父「治療」。到了1990年代，涉案神父則被安排休假。例如，神父卡彭蒂爾（Robert Carpentier）在1992年承認性侵後，僅被送往治療中心並安排休假，最終安然退休還獲教區供養至死。絕大多數涉案神父都逃過了法律與教會的雙重問責。

為波士頓天主教區受害兒童伸張正義的律師加拉貝迪安（Mitchell Garabedian）對此辛辣評論：「如今要信任普羅維登斯教區保護兒童，就如同信任經驗豐富的銀行劫匪成為銀行櫃員。」

羅德島普羅維登斯教區聖伯多祿聖保祿主教座堂。 美聯社

報告中的一個案例顯示，即使審查委員會認定性侵指控可信，教會高層仍選擇包庇。一名幸存者描述，已故的蒙席阿拉德（John Allard）在1981年對他進行了長達一年的培養關係後開始性侵。儘管指控可信，在時任普羅維登斯主教托賓（Thomas Tobin）的敦促下，梵蒂岡竟允許阿拉德（John Allard）直接退休，而非將其免去神職。

更為諷刺的是，報告指出，一名負責聽取性侵投訴的教區審查委員會成員桑蒂利神父（Francis Santilli），本人也曾被指控性侵。他在投訴後辭職，但之後持續活躍於神職工作，直到2022年才被撤職。

教區方面回應稱，報告的存在本身就證明了教會願意透明化，並辯稱報告呈現的歷史問題並非「持續存在或新揭露的事件」。然而，總檢察長內羅納（Peter Neronha）反駁稱，教區並不合作，在調查過程中多次拒絕其團隊訪談關鍵人員。