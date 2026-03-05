Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜白宮稱西班牙改與美軍合作 西外長：並沒有

即時國際
更新時間：15:50 2026-03-05 HKT
發佈時間：15:50 2026-03-05 HKT

美國總統特朗普周二批評西班牙未全力支持美國對伊朗的軍事行動，並揚言終止與西班牙的所有貿易往來，白宮周三稱西班牙已同意與美軍合作，但西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）否認此說法，表明沒有和美國達成任何協議。

不滿西班牙拒供軍事基地

美軍日前對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。特朗普3日在白宮與德國總理默茨（Friedrich Merz）會面時表示，西班牙在此次行動中拒讓美國使用其軍事基地，態度「不友好」。特朗普說：「我們打算切斷與西班牙的所有貿易往來，我們不想和西班牙有任何瓜葛」。

特朗普同時批評西班牙未支持北約組織（NATO）將軍費支出提高至國內生產毛額（GDP）5％的目標，指西班牙在安全議題上未展現應有的承擔。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）4日舉行例行記者會表示，根據她掌握的情況，西班牙「在過去幾小時內已同意與美軍合作」，且軍方已開始協調。

然而，西班牙外交部長阿爾巴雷斯否認合作，稱西班牙政府對美伊戰爭的立場並未改變，也未同意讓美國使用西班牙基地對伊朗發動攻擊。

阿爾巴雷斯說，不清楚白宮說法的依據為何，也不知道相關說法從何而來，強調西班牙政府的立場仍維持原先政策。

