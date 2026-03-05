Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

厄瓜多爾勒令驅逐 總統諷古巴使館人員天台焚文件「烤紙」

即時國際
更新時間：15:05 2026-03-05 HKT
發佈時間：15:05 2026-03-05 HKT

拉美政局再起波瀾。厄瓜多爾政府於昨日（4日）無預警宣布，將古巴駐當地大使古鐵雷斯（Basilio Antonio Gutiérrez）及全體外交人員列為「不受歡迎人物」，勒令其於48小時內離境。隨後，有人拍到古巴大使館人員在天台緊急焚燒大量文件，畫面被厄瓜多爾總統諾沃亞（Daniel Noboa）轉發並嘲諷為「烤紙張」。

古巴大使館人員在天台焚燒大量文件。(美聯社)
古巴大使館人員在天台焚燒大量文件。(美聯社)

厄瓜多爾：驅逐符合國際外交法

厄瓜多爾外交部發表聲明指，驅逐決定符合國際外交法，但並未說明具體理由。古巴政府對此強烈譴責，直言這是「不友好且史無前例」的行為，並認為此決定並非巧合，而是美國在背後施壓的結果。古巴外交部批評，這項舉動與美國近期加強對古巴的能源封鎖、打壓共產政權的政策脈絡完全一致，嚴重損害兩國友誼。

焚燒文件片段曝光

在驅逐令發出後不久，厄瓜多爾首都基多的古巴大使館，被拍到一名男子在大使館屋頂將一整袋紙張丟入烤箱內焚燒，疑似在緊急銷毀機密檔案。總統諾沃亞不僅在社交平台上發布有關片段，更親自留言嘲諷「烤紙張」。至於使館外有大批軍警加強巡邏監控。

古巴大使館人員在天台焚燒大量文件。(X@Daniel Noboa Azin)
古巴大使館人員在天台焚燒大量文件。(X@Daniel Noboa Azin)
古巴大使館人員在天台焚燒大量文件。(X@Daniel Noboa Azin)
古巴大使館人員在天台焚燒大量文件。(X@Daniel Noboa Azin)

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
9小時前
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
01:58
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
政情
5小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
01:10
粉錦公路綠的迎頭撼夾斗貨車 的士司機女乘客被困 送院雙亡
突發
2小時前
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
影視圈
6小時前
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
01:58
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
政情
7小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
23小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
4小時前
TVB離巢花旦被質疑「想紅想到癲」 疑唔着褲偷入泳池拍片 曾傳介入視帝婚姻欲輕生
TVB離巢花旦被質疑「想紅想到癲」 疑唔着褲偷入泳池拍片 曾傳介入視帝婚姻欲輕生
影視圈
5小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
23小時前