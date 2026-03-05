厄瓜多爾勒令驅逐 總統諷古巴使館人員天台焚文件「烤紙」

拉美政局再起波瀾。厄瓜多爾政府於昨日（4日）無預警宣布，將古巴駐當地大使古鐵雷斯（Basilio Antonio Gutiérrez）及全體外交人員列為「不受歡迎人物」，勒令其於48小時內離境。隨後，有人拍到古巴大使館人員在天台緊急焚燒大量文件，畫面被厄瓜多爾總統諾沃亞（Daniel Noboa）轉發並嘲諷為「烤紙張」。

古巴大使館人員在天台焚燒大量文件。(美聯社)

厄瓜多爾：驅逐符合國際外交法

厄瓜多爾外交部發表聲明指，驅逐決定符合國際外交法，但並未說明具體理由。古巴政府對此強烈譴責，直言這是「不友好且史無前例」的行為，並認為此決定並非巧合，而是美國在背後施壓的結果。古巴外交部批評，這項舉動與美國近期加強對古巴的能源封鎖、打壓共產政權的政策脈絡完全一致，嚴重損害兩國友誼。

焚燒文件片段曝光

在驅逐令發出後不久，厄瓜多爾首都基多的古巴大使館，被拍到一名男子在大使館屋頂將一整袋紙張丟入烤箱內焚燒，疑似在緊急銷毀機密檔案。總統諾沃亞不僅在社交平台上發布有關片段，更親自留言嘲諷「烤紙張」。至於使館外有大批軍警加強巡邏監控。

古巴大使館人員在天台焚燒大量文件。(X@Daniel Noboa Azin)

