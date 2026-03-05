Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國佛州寵物蟒蛇趁主人生仔偷溜鄰家　兩壯漢持鏟持槍「對峙」

即時國際
更新時間：13:25 2026-03-05 HKT
發佈時間：13:25 2026-03-05 HKT

美國佛羅里達州上演「人蛇大戰」。兩名壯漢在家門口驚見一條長達2米的巨蟒闖入，嚇得二人拿起鐵鏟和拔槍，與這名「不速之客」展開生死對峙。原來，這條蛇是鄰居養了20年的寶貝寵物，趁男主人陪老婆產子「兵荒馬亂」之際，溜出來找鄰居「打招呼」。

上演「鏟槍合璧」圍捕騷

佛州電視台《WPTV》報道，事件發生在里維拉海灘（Riviera Beach）的一別墅社區。當時屋主兄弟二人發現巨蛇盤踞，弟弟即時報警，哥哥則拿著鏟子與槍嚴陣以待。警員威爾森（Josh Wilson）趕到現場後，三人展開圍捕，先用鏟子將蛇「請」進塑膠桶，再搬來厚重的磚頭壓住桶蓋，最終成功捕獲。

示意圖。(路透社)
示意圖。(路透社)

經過野生動物專家鑑定後，這條2米長的巨蛇並非普通蟒蛇，而是性情相對溫和且受法律保護的「紅尾蚺」（Red-tailed Boa）。這項區分在佛州極為關鍵，若是普通蟒蛇，民眾可合法撲殺，但若是紅尾蚺，則必須妥善安置和保護。目前這條巨蛇已被送往野生動物中心。

調查發現，這條紅尾蚺是隔離鄰居養了20年的寵物。飼主表示，當時家中正值妻子即將臨盆，全家人忙著趕往醫院，當時一片混亂，才讓寵物蛇趁機溜走。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
9小時前
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
01:58
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
政情
5小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
01:10
粉錦公路綠的迎頭撼夾斗貨車 的士司機女乘客被困 送院雙亡
突發
2小時前
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
影視圈
6小時前
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
01:58
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
政情
7小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
23小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
4小時前
TVB離巢花旦被質疑「想紅想到癲」 疑唔着褲偷入泳池拍片 曾傳介入視帝婚姻欲輕生
TVB離巢花旦被質疑「想紅想到癲」 疑唔着褲偷入泳池拍片 曾傳介入視帝婚姻欲輕生
影視圈
5小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
23小時前