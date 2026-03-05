美國佛州寵物蟒蛇趁主人生仔偷溜鄰家　兩壯漢持鏟持槍「對峙」

美國佛羅里達州上演「人蛇大戰」。兩名壯漢在家門口驚見一條長達2米的巨蟒闖入，嚇得二人拿起鐵鏟和拔槍，與這名「不速之客」展開生死對峙。原來，這條蛇是鄰居養了20年的寶貝寵物，趁男主人陪老婆產子「兵荒馬亂」之際，溜出來找鄰居「打招呼」。

上演「鏟槍合璧」圍捕騷

佛州電視台《WPTV》報道，事件發生在里維拉海灘（Riviera Beach）的一別墅社區。當時屋主兄弟二人發現巨蛇盤踞，弟弟即時報警，哥哥則拿著鏟子與槍嚴陣以待。警員威爾森（Josh Wilson）趕到現場後，三人展開圍捕，先用鏟子將蛇「請」進塑膠桶，再搬來厚重的磚頭壓住桶蓋，最終成功捕獲。

示意圖。(路透社)

經過野生動物專家鑑定後，這條2米長的巨蛇並非普通蟒蛇，而是性情相對溫和且受法律保護的「紅尾蚺」（Red-tailed Boa）。這項區分在佛州極為關鍵，若是普通蟒蛇，民眾可合法撲殺，但若是紅尾蚺，則必須妥善安置和保護。目前這條巨蛇已被送往野生動物中心。

調查發現，這條紅尾蚺是隔離鄰居養了20年的寵物。飼主表示，當時家中正值妻子即將臨盆，全家人忙著趕往醫院，當時一片混亂，才讓寵物蛇趁機溜走。