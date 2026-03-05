關稅案｜貝森特：15%全球關稅很可能本周實施 料5個月內稅率回復到裁決前

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）最新透露，特朗普政府規劃的15%全球性關稅，極有可能在本周內正式上路。

最高法院推翻對等關稅 政府迅速變陣

據《法新社》報道，美國最高法院上月作出重磅裁決，推翻了特朗普早前對多國祭出的「對等關稅」措施。該政策原意是不分盟友或對手，一律課徵額外關稅，是特朗普經濟學的核心支柱。裁決一度令政府貿易策略陷入被動。

路透社

然而，在裁決出爐後，特朗普政府隨即改為援引另一項法律依據，先行實施10%新關稅，並計劃短期內將稅率進一步上調至15%。貝森特接受CNBC訪問，被問及加稅時間表時直言：「很可能就在本周的某個時刻。」

援引1974年貿易法 期限最長150天

貝森特解釋，是次行動將根據《1974年貿易法》第122條（Section 122）執行。根據條文，美國政府可在特定緊急情況下臨時課徵關稅，但有效期限上限為150天，除非獲得國會授權延長。

他指出，在這約五個月的緩衝期內，特朗普政府將同步啟動多項針對國家安全風險及不公平貿易行為的調查。這些調查報告預計將成為未來推出更長期、更嚴厲關稅措施的法律依據。

儘管法律程序受阻，但貝森特對重啟關稅政策充滿信心。他預期，隨着各項調查完成，美國整體的關稅水平將在五個月內，恢復到被最高法院推翻前的「對等關稅」水準。他強調：「我非常相信，稅率會在五個月內回升至原本水平。」