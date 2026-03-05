Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英國拘3男涉當中國間諜 華外交部譴責炒作抹黑已提抗議

即時國際
更新時間：21:01 2026-03-05 HKT
發佈時間：21:01 2026-03-05 HKT

  倫敦大都會警方於周三（4日）拘捕三名涉嫌違反《國家安全法》的男子，指三人協助外國情報機構。英國當局公布反恐警務調查，指案件涉及中國。外交部5日重申，反對炒作所謂的中國間諜，抹黑中國，誤導輿論。中國駐英國大使館批評英方捏造「間諜案」，對此予以強烈譴責，並提出正式抗議。

軍情處及警方指控三人涉嫌捲入情報活動，據 Political UK 報道，其中一名39歲被捕男子名為 David Taylor，是現任工黨蘇格蘭 East Kilbride and Strathaven 區國會議員里德（Joani Reid）的伴侶。另一名被捕者據報是某位前任工黨議員的伴侶，唯身份尚未公開。

倫敦大都會警方於周三（4日）拘捕三名涉嫌違反《國家安全法》的男子，指三人協助外國情報機構。Alamy 示意圖

倫敦警方表示，是次行動屬反恐警務調查的一部分。被捕的三名男子年齡分別為39歲、43歲及68歲，分別在倫敦、威爾斯波伊斯（Powys）及龐提克倫（Pontyclun）落網。三人被指違反英國《國安法》第3條，涉嫌協助外國情報機構。

警方隨後搜查了三名被告的住所，並聯同威爾斯及蘇格蘭的反恐警察，在倫敦、卡迪夫（Cardiff）及蘇格蘭東基爾布萊德（East Kilbride）等另外三個地點進行額外搜查。倫敦反恐警察指揮官 Helen Flanagan 指，案件性質嚴重，但目前對公眾不構成迫在眉睫的直接威脅。

英國保安大臣翟偉紳在國會表示，英方已就此案向北京及駐英中國外交官發出正式外交照會（Démarche）。

