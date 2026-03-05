Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

喬治亞州高中槍擊案4死8傷 14歲槍手父二級謀殺罪成

即時國際
更新時間：00:04 2026-03-05 HKT
發佈時間：00:04 2026-03-05 HKT

美國喬治亞州溫德市（Winder）發生的阿巴拉奇高中（Apalachee High School）校園槍擊案，其涉案少年的父親格雷（Colin Gray）於3日被陪審團裁定罪名成立。陪審團在不到兩小時內，即認定他在2024年9月的槍擊事件中犯下二級謀殺與過失殺人等多項罪名。

據美聯社報道，檢方指出，格雷將一把半自動步槍作為聖誕禮物，送給當時年僅14歲的兒子科爾特（Colt Gray）。儘管明知兒子心理狀況惡化，且對校園槍案製造者極度著迷，甚至在房間設有祭壇紀念 2018年佛州校園屠殺兇手克魯茲（Nikolas Cruz），仍允許他接觸槍枝與彈藥。

案發時，科爾特將步槍藏於書包，搭校車到校，隨後在教室與走廊開火，造成兩名14歲學生與兩名教師死亡，另有8名學生受傷。科爾特面臨包括謀殺在內共55項指控，目前已表示不認罪。

依喬治亞州法律，格雷因兩名學生之死被判二級謀殺罪；在兩名教師死亡的部分則被判過失殺人罪（相當於誤殺），另有多項魯莽行為與虐待兒童罪名成立。二級謀殺罪可處10年至30年徒刑，過失殺人罪則為1年至10年，量刑將另行決定。

