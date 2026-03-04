Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本統一教｜上訴失敗遭東京高等法院下令解散 即時啟動清算程序

日本統一教涉苛索高額捐款及宗教詐騙，遭文部科學省要求解散，去年3月遭東京地方法院下令解散後上訴，4日遭東京高等法院再次下令解散。命令即時生效，被選為「清算人」的律師已前往教團總部展開清算程序。

統一教的教團上訴時提出「正努力透過集體調解等方式解決問題」，沒有必要下達解散命令，但東京高等法院認為，難以期待教團自發採取的措施有效。

刺殺安倍晉三的疑兇山上徹也仇視統一教。
東京高等法院審判長三木素子指出，根據民事判決及和解記錄，教團信徒確認進行過構成侵權行為的捐款勸誘等活動。在截至2016年的40多年間，全國僅計算可確切認定的受害者就有506人，造成總額超過74億日圓（3.86億港元）的損失。

審判長指出，這導致許多人承受極其龐大的財產損失與精神痛苦，甚至影響其家人親屬，後果十分嚴重，因此符合解散命令的要件，即「違反法令，且明顯可見其行為嚴重危害公共福祉」。

安倍晉三2022年7月遭槍殺身亡。路透社
日本前首相安倍晉三於2022年遇刺，疑犯山上徹也供稱其母沉迷教會導致破產、家破人亡，令他憎恨教會而向他認為與教會關係密切的安倍晉三動手，事件轟動社會。

教團在安倍遇刺案後，採取了削減捐款收入預算額等措施，但法院認為這只是為應對社會批評而採取的暫時性措施，「作為防止信徒侵權行為的手段尚嫌不足」。

安倍晉三遇刺身亡後舉行國葬。路透社
根據法律規定，解散令生效後，教團失去宗教法人資格，會長堀正一等幹部卸任。雖然教團仍可繼續上訴，但除非判決被推翻，否則清算程序將會繼續。

法院任命伊藤尚律師擔任「清算人」，負責管理及處分教團的財產。他已開設一個網站，用以發布清算程序的相關資訊，並表示考慮讓受害人們從五月中旬開始申報債權，申報期限為1年。

