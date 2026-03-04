冷血韓女懷孕36周墮胎 兩醫涉謀殺判刑6年、4年
更新時間：17:20 2026-03-04 HKT
發佈時間：17:20 2026-03-04 HKT
發佈時間：17:20 2026-03-04 HKT
南韓一名26歲女子，一年多前在YouTube上載「墮胎Vlog」影片，自稱36周才發現懷孕但不想生，找到醫生進行手術取出胎兒的過程，事件震撼南韓社會。
當局追查並控告女子及2名執刀醫生謀殺，首爾中央地方法院今裁定2名醫生殺人罪成，分別判刑6年及4年；女子則被判3年、緩刑5年及200小時社會服務令。
相關新聞：韓女懷孕36周墮胎還拍Vlog！ 主刀醫生稱「取出死胎」拒認謀殺
揭診所非法為逾500婦墮胎
警方調查此案時，發現婦產科診所81歲尹姓院長，非法經營醫療場所並向527名孕婦收取高額墮胎費，總計金額達14.6億韓圜（約775萬港元）。而尹姓醫生年事已高無法執刀，實際上都是由62歲沈姓醫生代刀。
相關新聞：南韓女子懷孕36周不願生！ 拍「墮胎Vlog」震驚全國 政府以謀殺調查
根據當時的報道，兩名醫生堅稱取出的是「死胎」，不認謀殺。但當局調查顯示，本案26歲女子剖腹後，醫生用毛毯包裹仍然活着的嬰兒，放入冷凍櫃致嬰兒死亡。尹某還偽造醫療紀錄，訛謊女子有出血和腹痛等症狀及誕下死胎。
首爾中央地方法院法官，今依照殺人罪判處尹姓醫生6年有期徒刑、沈姓醫生4年有期徒刑。至於墮胎女子則是判刑3年、緩刑5年，並且需完成200個小時的社區服務。
最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
2026-03-02 16:18 HKT
中電消費券2026 |3月起派$100消費券 兩類家庭受惠 一文睇清資格及使用方法！
2026-03-03 17:05 HKT
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
2026-03-03 13:41 HKT
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
2026-03-03 14:36 HKT