冷血韓女懷孕36周墮胎 兩醫涉謀殺判刑6年、4年

南韓一名26歲女子，一年多前在YouTube上載「墮胎Vlog」影片，自稱36周才發現懷孕但不想生，找到醫生進行手術取出胎兒的過程，事件震撼南韓社會。



當局追查並控告女子及2名執刀醫生謀殺，首爾中央地方法院今裁定2名醫生殺人罪成，分別判刑6年及4年；女子則被判3年、緩刑5年及200小時社會服務令。

揭診所非法為逾500婦墮胎

警方調查此案時，發現婦產科診所81歲尹姓院長，非法經營醫療場所並向527名孕婦收取高額墮胎費，總計金額達14.6億韓圜（約775萬港元）。而尹姓醫生年事已高無法執刀，實際上都是由62歲沈姓醫生代刀。

根據當時的報道，兩名醫生堅稱取出的是「死胎」，不認謀殺。但當局調查顯示，本案26歲女子剖腹後，醫生用毛毯包裹仍然活着的嬰兒，放入冷凍櫃致嬰兒死亡。尹某還偽造醫療紀錄，訛謊女子有出血和腹痛等症狀及誕下死胎。

首爾中央地方法院法官，今依照殺人罪判處尹姓醫生6年有期徒刑、沈姓醫生4年有期徒刑。至於墮胎女子則是判刑3年、緩刑5年，並且需完成200個小時的社區服務。