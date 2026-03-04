伊朗局勢｜以色列早入侵德黑蘭街頭閉路電視系統 AI分析找出打擊目標

美國及以色列以上周末聯手空襲德黑蘭，順利剷除伊朗最高領袖哈梅內伊及多名高官。外媒報道引述以色列知情官員稱，早在幾年前已入侵德黑蘭街頭的交通監視器，繪製城市詳圖、確定移動模式，掌握敵方首都內正發生的錯綜複雜實況。

AI目標產生器給出14位元座標

據稱這些監視器只是更複雜系統的一部分。以色列建構了由人工智能（AI）驅動的「目標產生器」，用強大的電腦進行處理、分類和分析海量資料，包括視覺情報、人力情報、訊號情報、截獲通訊、衛星影像等，以獲得精確至14位元網格座標的的目標位置。

德黑蘭一處警察局被轟炸粉碎。 美聯社

德黑蘭在美以空襲下冒出濃煙。 美聯社

消息人士說，該系統在過去10年內建立，需要包括技術專家、資料分析師和工程師在內的團隊來驗證打擊建議，並微調流程。

這套系統再加上以色列滲透伊朗核心圈的能力，多年來已暗殺數十名伊朗頂尖核科學家和官員、竊取核檔案，並在德黑蘭擊斃哈馬斯政治領導人。

去年6月，以色列與伊朗12日戰爭一開打，以色列國防軍就發揮了同等戰力。當時以軍擊斃伊朗最高階軍官、伊斯蘭革命衛隊首腦，以及最高領袖哈梅內伊的親信等人。

當美以上周聯手大規模空襲伊朗，這套系統再度發揮作用，成功擊殺頭號目標哈梅內。以色列官員認為，他在認為自己在白天受到的安全威脅較小。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）早前透露，去年6月沒機會攻擊他，是因為他很可能默默躲在地下掩體中。