伊朗局勢｜美軍科威特基地陣亡士兵身分曝光　最年輕中士僅20歲

隨著美以聯手擊斃伊朗最高領袖哈梅內伊，伊朗隨即針對波斯灣美軍基地展開猛烈報復。美國中央司令部（CENTCOM）證實，駐科威特的一處臨時作戰中心遭伊朗無人機擊中，造成6名美軍官兵死亡。美國國防部正式公布其中4名罹難者的身分，當中年紀最輕的陣亡中士年僅20歲。

美國與以色列聯手發動「史詩怒火」行動。(美聯社)

伊朗無人機擊中科威特港口作戰中心

綜合外媒報道，襲擊發生於當地時間1日。伊朗發射的無人機和炮彈成功突破美軍防空系統，精準轟炸位於科威特舒艾巴港（Port Shuaiba）的美軍臨時作戰中心。爆炸直接命中一棟由三連式拖車結構（triple-wide trailer）改裝而成的辦公建築，造成嚴重傷亡。

美國國防部公布其中4名罹難者的身分。(U.S. Army)

4罹難者隸屬後勤部隊

美國國防部於3日公布已確認身分的4名陣亡士兵名單，他們均隸屬於愛荷華州第103後勤支援司令部。名單中除年僅20歲的中士科迪（Declan Coady）外，還包括35歲的上尉克霍克（Cody Khork）、42歲的一級士官提金斯（Noah Tietjens），及39歲的一級士官長阿莫爾（Nicole Amor）。

至於其餘2名陣亡美軍的身分，基於軍方規定，將在完成通知家屬的程序後才會對外公佈。