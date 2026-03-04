伊朗局勢｜美軍科威特基地陣亡士兵身分曝光 最年輕中士僅20歲
更新時間：13:15 2026-03-04 HKT
發佈時間：13:00 2026-03-04 HKT
發佈時間：13:00 2026-03-04 HKT
隨著美以聯手擊斃伊朗最高領袖哈梅內伊，伊朗隨即針對波斯灣美軍基地展開猛烈報復。美國中央司令部（CENTCOM）證實，駐科威特的一處臨時作戰中心遭伊朗無人機擊中，造成6名美軍官兵死亡。美國國防部正式公布其中4名罹難者的身分，當中年紀最輕的陣亡中士年僅20歲。
相關報道：伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
伊朗無人機擊中科威特港口作戰中心
綜合外媒報道，襲擊發生於當地時間1日。伊朗發射的無人機和炮彈成功突破美軍防空系統，精準轟炸位於科威特舒艾巴港（Port Shuaiba）的美軍臨時作戰中心。爆炸直接命中一棟由三連式拖車結構（triple-wide trailer）改裝而成的辦公建築，造成嚴重傷亡。
4罹難者隸屬後勤部隊
美國國防部於3日公布已確認身分的4名陣亡士兵名單，他們均隸屬於愛荷華州第103後勤支援司令部。名單中除年僅20歲的中士科迪（Declan Coady）外，還包括35歲的上尉克霍克（Cody Khork）、42歲的一級士官提金斯（Noah Tietjens），及39歲的一級士官長阿莫爾（Nicole Amor）。
至於其餘2名陣亡美軍的身分，基於軍方規定，將在完成通知家屬的程序後才會對外公佈。
最Hit
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
2026-03-03 13:41 HKT
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
2026-03-03 13:29 HKT
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
2026-03-02 16:18 HKT
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援
2026-03-03 12:29 HKT