伊朗局勢｜美以精準「史詩怒火」行動揭內鬼疑雲 逃團滅死劫聖城軍指揮官被拘

美國與以色列聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，成功「斬首」最高領袖哈梅內伊及超過40名軍政高層。這場被形容為「一網打盡」的空襲，不僅展現美以壓倒性的情報優勢，更引發伊朗內部出現「超級內鬼」的強烈質疑。其中，負責海外軍事行動的革命衛隊聖城軍（Quds Force）最高指揮官卡阿尼（Esmail Qaani）因屢次離奇避過死劫，成為最大嫌疑人，有傳他已被伊朗當局秘密拘留調查。

卡阿尼成為最大嫌疑人，有傳他已被伊朗當局拘留調查。(路透社)

卡阿尼屢避以軍暗殺惹疑猜

卡阿尼於2020年接替在巴格達（Baghdad）遭美軍擊斃的傳奇將領蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），成為伊朗最具影響力的軍事將領之一，全權掌控包括黎巴嫩真主黨及也門胡塞武裝在內的區域代理勢力。

然而，據《快報》（Express）報道，外界開始質疑，在以色列過去發動的多輪針對伊朗軍情體系的精密打擊中，眾多高層相繼殞命，唯獨卡阿尼每次都能全身而退，這種「超乎尋常的運氣」已引起各方高度懷疑。

離奇缺席奪命高層會議

在這次美以聯軍的致命空襲中，哈梅內伊召集數十名政府核心高層舉行秘密會議，結果遭精準導彈「一鍋熟」，而身為核心將領的卡阿尼竟「離奇」缺席這場被團滅的會議。情報界流傳，卡阿尼極可能早已被以色列情報特務局（Mossad）策反，並在關鍵時刻提供哈梅內伊等人的精確定位及會議時間表。

伊朗披露圖片顯示以軍總參謀部總部大樓遭襲並燃起大火。

傳革命衛隊起疑已將其拘留

有內部消息指出，在2月28日美以展開「史詩怒火」行動的前一天，卡阿尼曾與哈梅內伊進行過秘密會面，這項情報讓失去領導人的伊朗革命衛隊內部徹底起疑。目前有未經證實的消息傳出，伊朗當局已對卡阿尼展開內部調查，並將其秘密拘留審問。