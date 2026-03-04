遊日注意｜日本國立博物館擬推「價格雙軌制」　外國遊客最遲2031年起須付更貴門票

隨着訪問日本的外國遊客增加，日本文化廳決定，國立的美術館與博物館門票在2031年底前導入「價格雙軌制」，向外國人收取更多入場費用。

日本國立美術館與博物館門票在2031年底前導入「價格雙軌制」。(東京國立博物館網站圖片)

擬2031年底前實施

日本放送協會（NHK）昨日報道，文化廳指出，文化廳管理的國立美術館與博物館，共12間設施的門票不論國籍，都是相同價格，但文化廳以「希望（外國人）對於提供給外國人的展覽與語音導覽等服務，承擔相應的負擔」為由，已經決定在2031年3月前導入價格雙軌制，向外國人收取較多的費用。

這是文化廳首度向下轄設施揭示導入這種制度，未來各間設施將自行討論開始時間與具體價格。日本參考法國羅浮宮博物館的做法後，相關討論逐漸具體化。然而，這種制度衍生的問題包括減少遊客參觀意願，以及確認訪客國籍等。