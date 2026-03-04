愛潑斯坦案｜克林頓夫婦國會作證否認指控 希拉里不滿被偷攝拍枱離場

捲入已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞風波的前總統克林頓（Bill Clinton）與前國務卿希拉里（Hillary Clinton），周一（2日）現身眾議院監督委員會接受閉門聆訊。作證過程長達數小時，期間希拉里因不滿共和黨議員偷拍而一度離場，令現場氣氛降至冰點；克林頓則承認曾多次乘坐愛潑斯坦的私人飛機，但堅稱對其罪行一無所知。

希拉里火併博伯特 斥「披薩門」屬捏造

聆訊期間，希拉里與向來作風強硬的共和黨女議員博伯特（Lauren Boebert）爆發激烈口角。據悉，博伯特被指在未經許可下私自拍攝希拉里的照片，此舉觸發希拉里怒火，她當眾怒斥：「這簡直是典型作秀！」隨後更憤然拍桌，一度離開作證席位以示抗議。

當被問及流傳已久的「披薩門」（Pizzagate）陰謀論時，希拉里言辭犀利地指責該說法「完全是捏造」。針對2015年一場引起爭議的競選籌款活動，她解釋該活動與9/11事件後的受害者家屬關懷工作有關，否認與愛潑斯坦有任何私下聯繫。

克林頓認曾乘私人飛機 出國訪非亞北歐

至於前總統克林頓，他在作證中首度詳細交代與愛潑斯坦的往來細節。他承認在2002年至2003年期間，曾約四至五次搭乘愛潑斯坦的私人飛機前往非洲、亞洲及北歐進行國際旅行。然而，他堅稱與愛潑斯坦相處時從未討論過年輕女性，對其性犯罪行為更是毫不知情。

對於司法部文件中一張克林頓在汶萊酒店按摩池與不明女子的合照，克林頓顯得相當淡然。他回應稱：「已經忘記池中還有誰。」並重申絕無與照片中的女性發生過性關係。

隨着克林頓夫婦完成作證，眾議院監督委員會將進一步審核相關證詞。由於涉及多位政商名流，愛潑斯坦案的後續發展仍是華盛頓政壇的焦點。