伊朗局勢｜小學遇襲釀165死 挖土安墳照令人淚目 魯比奧稱美軍不會故意攻擊校園

伊朗南部米納布一所女生小學上周六遭美國與以色列聯合空襲後，至少165名學生及教職員喪生。當地周二舉行大規模葬禮，數千民眾聚集公開廣場悼念亡者，並高呼反對美國與以色列的口號。

群眾高喊「不投降」口號抗議

由伊朗國營電視畫面顯示，男子揮舞國旗，與身穿黑色罩袍的女性分列廣場兩側。一名自稱是「阿特娜」（Atena）母親的女子舉起列印的學生肖像，稱之為「美國罪行的紀錄」，並表示「她們死於真主之道」。群眾隨即高喊「不投降」等口號，抗議美以政策。

伊朗外交部長阿拉格齊指控美國與以色列在空襲中殺害學童，「這些為逾160名無辜女孩挖的墳墓，其遺體被撕裂」，並在社交平台上貼出新挖的墳墓照片，批評特朗普所謂的「拯救行動」從加沙到米納布都是無辜民眾被冷血殺害。

伊朗外交部發言人巴加希（Esmaeil Baghaei）表示，美以聯合空襲「繼續無差別攻擊民居，無論醫院、學校、紅新月設施或文化古蹟皆未獲豁免」。德黑蘭當局呼籲國際社會採取行動，並表達聲援。

美國防部或展開調查

美國國務卿魯比奧表示，美軍「不會故意攻擊學校」，若事件屬美軍行動，國防部將展開調查。他說：「美國絕不會故意攻擊學校。」美國中央司令部也曾表示，正在調查「軍事行動中造成平民傷亡的報告」。

伊朗小學遇襲引起巨大回響，聯合國教科文組織（UNESCO）及諾貝爾和平獎教育活動家馬拉拉譴責。聯合國人權事務辦公室要求對襲擊事件「迅速、公正及全面調查」，辦公室發言人莎姆達薩尼指出，目前資料不足以確認襲擊是否構成戰爭罪，但社交媒體流傳的影像已充分展示事件的破壞性與殘酷性。

聯合國和平建設副秘書長羅斯瑪麗·迪卡洛指出，她已留意伊朗方面對遇難事件的報告，美方亦表示正在調查。