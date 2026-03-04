伊朗局勢｜特朗普指伊朗軍備幾近衰竭 稱願與生還官員對話

中東戰事進入拉鋸階段，美國總統特朗普最新接受媒體訪問時指，受美以聯軍連續數日的毀滅性打擊影響，伊朗的關鍵軍備及彈藥儲備正趨於「枯竭」。特朗普又首度放風指，願意與伊朗政權中倖存的部分成員展開合作，尋求結束衝突，但他強調軍事行動在達成目標前不會終止。

特朗普：伊朗發射裝置遭毀滅性打擊

據《Politico》報道，特朗普在受訪時堅稱伊朗的軍事能力正穩步瓦解。他分析指，雖然預期伊朗軍隊短期內仍會繼續投射導彈，但已後勁不繼。特朗普說：「他們的彈藥快用光了，連發射的地方都快沒了。」他解釋，由於美軍精確打擊了大量發射場及基礎設施，伊方的硬件裝備已損失殆盡。

值得注意的是，特朗普提到伊朗軍備衰竭的消息屬首度公開，此前一日的國防部簡報會或其他政府官員均未曾提及相關細節。

與此同時，特朗普大誇美軍擁有「無限」的彈藥儲備，包括大量中程及中高程武器。他批評前任總統拜登此前未有動用這些儲備是「愚蠢」的表現，並透露現時美國各大國防企業已進入「緊急訂單」狀態，正全速生產以支撐長期的軍事行動，確保美軍能持續施壓。

訪問中，特朗普雖然重申空襲會持續至「實現和平」為止，但首度表態稱，願意與伊朗統治階層中，在首輪空襲後仍生還的官員進行對話與合作。