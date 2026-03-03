史詩怒火行動 | 特朗普正式通知國會 援引戰爭權力法攻伊朗 美軍隨時準備再出擊

美國總統特朗普於當地時間周一（2日）正式通知國會，已於2月28日對伊朗發動代號「史詩怒火」的精準軍事打擊行動。白宮致國會的信函中援引1973年《戰爭權力法》（War Powers Resolution），強調此舉是為了保護美軍、區域盟友及霍爾木茲海峽航運安全。

未動用地面部隊

《戰爭權力法》要求總統在美國武裝部隊「已部署進入敵對行動，或在情勢明顯顯示即將捲入敵對行動」等情況下，必須通知國會。當總統必須向國會報告已動用武力後，若國會沒有正式宣戰，美軍參與敵對行動的權限將在60天後自動終止。不過，總統可以書面通知國會，將這項期限再延長30天。

特朗普在致參議院臨時議長格拉斯利（Chuck Grassley）的信中寫道，「儘管本屆政府一再努力透過外交手段解決伊朗的惡意行為，但對美國及其盟友的威脅已變得無法容忍。」

鎖定導彈基地、防空系統 盡可能降低平民傷亡

特朗普說明，今次攻擊鎖定伊朗境內多處目標，包括彈道導彈基地、海上布雷能力、防空系統及指揮管制設施，但未動用地面部隊，且設計上已將平民傷亡降到最低，旨在阻嚇未來攻擊，並消除伊朗的惡意活動。

他也在信中警告：「儘管美國渴望迅速且持久的和平，但目前無法預知軍事行動的完整範圍與持續時間，因此美軍仍維持警戒狀態，以因應對美國或其盟友與夥伴的進一步威脅與攻擊，並確保伊朗政府不再對美國、其盟友以及國際社會構成威脅。」

特朗普補充：「我下令採取這項軍事行動，符合我保護國內外美國人民與美國利益的責任，並為推進美國的國家安全與外交政策利益。」他說：「我是依據作為三軍統帥與行政首長、負責處理美國對外關係的憲法權限而採取行動。」

魯比奧警告：最猛烈打擊尚未到來

美國國務卿魯比奧也將於周二（3日）向參眾兩院進行簡報，他較早前警告，「最猛烈的打擊尚未到來，下個階段對伊朗的懲罰將更為嚴厲。」

美國駐沙特阿拉伯大使館於當地3日清晨遭襲後，特朗普預告將作出報復，被問及是否擔心美國本土受攻擊時則回應，「這就是戰爭的一部分，不論人們喜歡與否」，並稱他不認為有派遣地面部隊的必要。