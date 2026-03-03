Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美以攻伊 | 伊朗高層遭團滅 傳因以國特工扮牙醫 植入追蹤器

即時國際
更新時間：14:00 2026-03-03 HKT
美國、以色列上周六聯手空襲伊朗，擊殺伊朗最高領袖哈梅內伊，事前的情報滲透成為關鍵。對此，有以色列人士爆料，指情報組織摩薩德（Mossad）特工喬裝成牙醫潛入伊朗，在替伊朗軍政高層植牙時，趁機植入追蹤器，以掌握每個人的確切位置，最終在空襲中精準鎖定目標。消息曝光後，在網上引發熱議。

猶太倡議組織Israel Now總監溫斯坦（Meir Weinstein）周日（1日）在社交平台X上透露，摩薩德特工偽裝成腸胃科醫生和牙醫潛入伊朗，由於牙醫在當地必須優先服務關鍵的軍政高層，因此得以在植牙時放入追蹤器，而腸胃科醫生也會在一些高層人士體內放入追蹤裝置。

相關新聞：
伊朗局勢︱哈梅內伊妻子傷重不治 美軍已在伊朗建立局部空中優勢

傳聞以色列特工扮牙醫，在伊朗高層牙齒植入追蹤器。路透社資料圖片
以色列發動空襲，伊朗首都德黑蘭發生爆炸。美聯社
德黑蘭遭到美以空襲，建築物被毀。路透社
精準掌握即時位罝施襲

溫斯坦指出，摩薩德上周六掌握每個人的即時位置，包括哈梅內伊的家屬，便由以軍向這些目標發射導彈，400多名軍方與政府高層被「精準清除」，並暗示這可能是以方迅速掌握高層藏身處的關鍵原因。

不過，相關說法並未獲得任何官方證實。以色列政府與摩薩德均未對此作出回應，伊朗方面也未證實有大規模高層因內部追蹤裝置遭鎖定。

網民質疑如何保持追蹤器電量

貼文曝光後，引來網民諸多質疑，直指「真是胡扯，追蹤器藏在牙齒裡？電池在哪裡？為什麼不直接追蹤他們的手機和汽車呢？」、「這說法太離譜了，大規模在牙科或醫療手術中植入追蹤設備，聽起來超不可能」、「我是牙醫，補牙是不可能的，空間根本不夠」。

不過，也有人抱持相信態度，「自從摩薩德引爆所有傳呼機炸死真主黨後，我完全相信特工有可能做到」。

