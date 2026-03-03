伊朗局勢︱中東戰火衝擊亞洲能源供應　台灣或最先「斷氣」陷危機

中東戰火迅速升溫，伊朗封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）已讓全球五分之一石油供應岌岌可危。《紐約時報》警告，高度依賴中東能源的亞洲經濟體正面臨嚴峻考驗，若美軍未來數周持續打擊伊朗，台灣天然氣儲備僅能維持11日，將最先「斷氣」，陷入能源危機。

相關新聞：伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新

美國與以色列聯手發動「史詩怒火」行動。(美聯社)

亞洲國家供應鏈受壓

霍爾木茲海峽是中東石油運往亞洲的關鍵通道，中國、日本、南韓、台灣與印度等國均高度關注局勢。專家指出，儘管伊朗經濟依賴對中國石油出口不太可能徹底封鎖，但油輪改道、保險費用飆升已造成港口壓力劇增，本周國際油價急漲反映市場恐慌。

相關新聞：伊朗局勢 · 拆局｜美以空襲伊朗影響中美關係？ 學者料特朗普訪華計劃不變

(美聯社)

中日韓儲備相對充足

中國外交部發言人毛寧呼籲停止軍事行動，警告地區不穩衝擊全球經濟。中國陸上原油儲備可支撐115日，2條主要管道來自俄羅斯與哈薩克暫不受影響；日本石油儲備達254日、南韓210日，但兩國均面臨能源價格波動惡化貿易平衡的挑戰，日本首相高市早苗誓言確保供應穩定。

(路透社)

相關新聞：伊朗封鎖海峽衝擊日本GDP 阿曼海域油輪遭無人艇襲擊釀一死

台灣能源結構最脆弱

台灣能源結構最為脆弱，96%以上依賴進口，其中60%石油與逾30%天然氣須經霍爾木茲海峽運輸。台灣經濟研究院評估，石油儲備僅撐120日，天然氣更僅11日。台積電等關鍵企業雖有應急發電機，但無法長期取代國家電網，經濟事務部門已啟動應急預案。

專家警告，長期中東戰爭或海峽封鎖將對全球經濟造成毀滅性打擊，亞洲主要經濟體首當其衝。能源安全已成為各國經濟穩定的最大隱憂，隨著油價持續波動與供應鏈壓力加劇，未來局勢發展值得密切關注。