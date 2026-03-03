Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜美情報警示本土面臨報復威脅　國土安全部防範伊朗「針對性襲擊」

即時國際
更新時間：12:40 2026-03-03 HKT
發佈時間：12:40 2026-03-03 HKT

隨著伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）在美以空襲中身亡，中東戰火的餘燼正延燒至美國本土安全領域。美國國土安全部（DHS）於2月28日發布最新情報評估，指出伊朗及其代理人「可能」對美國本土發動針對性襲擊。儘管大規模實體攻擊的機率被評定為較低，但針對性行動與網絡攻擊的風險已顯著上升。

美國與以色列聯手發動「史詩怒火」行動。(美聯社)
短期駭客或針對美網發動DDoS襲擊

《路透社》檢視的情報報告顯示，與伊朗結盟的駭客組織被視為短期內最直接的威脅。專家預測，這類組織可能會對美國政府或企業網站發動低階攻擊，包括竄改網頁內容或發動分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，旨在癱瘓通訊並製造社會不安。

針對這份威脅評估，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）發表聲明，強調當局正與聯邦情報機構及執法合作夥伴進行直接協調。諾姆指出，政府已做好萬全準備，隨時阻斷任何針對美國本土的潛在襲擊。同時，美方預期伊朗將持續對中東地區的盟友目標發動攻擊，並可能將國內因政權更迭引發的抗議活動歸咎於美國。

美國國土安全部指伊朗及其代理人或對美國本土發動針對性襲擊。(美聯社)
美國與以色列聯手發動「史詩怒火」行動。(美聯社)
德州槍擊案關聯性待釐清

在海外戰火蔓延至黎巴嫩之際，美國德州奧斯汀（Austin）一間酒吧於週日（1日）發生致命槍擊案，遭擊斃的槍手衣物上印有伊朗國旗與宗教字樣。負責調查的部門表示，目前槍擊案尚未被證實與戰局有直接關聯，又稱目前正持續密切監控各項風險指標，以確保在國際衝突加劇的背景下，美國本土的安全防線不被擊穿。

美國德州奧斯汀一間酒吧外周日凌晨發生槍擊事件。(路透社)
迪亞涅犯案時穿有伊朗國旗圖案的內衣。(路透社)
