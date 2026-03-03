Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美以攻伊 | 伊朗核設施2度遭攻擊 衛星圖證實納坦茲3建築受損

更新時間：12:27 2026-03-03 HKT
發佈時間：12:27 2026-03-03 HKT

美伊戰事持續升溫，最新衛星影像顯示，伊朗中部伊斯法罕省的的納坦茲（Natanz）核設施在過去48小時內遭到攻擊，導致3座建築物受損，包括大型倉庫及地下車輛通道。伊朗原子能組織主席伊斯拉米證實，美國和以色列周日（1日）晚對納坦茲核設施發動了2次襲擊。

根據美國衛星影像及空間情報公司Vantor在過去48小時內拍攝的衛星照片顯示，伊朗最敏感的軍事設施之一、也是最大的鈾濃縮中心納坦茲核設施出現受損情況。

最新衛星影像顯示納坦克茲核設施受損情況。美聯社
最新衛星影像顯示納坦克茲核設施受損情況。美聯社
納坦茲核設施是伊朗最敏感的軍事設施之一、也是最大的鈾濃縮中心。美聯社
納坦茲核設施是伊朗最敏感的軍事設施之一、也是最大的鈾濃縮中心。美聯社

核設施人員入口及車輛通道被毀

美國有線電視新聞網（CNN）分析衛星圖像後，發現1棟大型倉庫和2棟較小的兩層建築受到破壞。監測伊朗核計畫的科學與國際穩定研究所指出，這些建築是工作人員與車輛進出納坦茲地下設施的通道，包括2個人員入口及一個車輛通道。

這些衛星照片似乎與國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）周一（2日）的說法有出入，他當時表示「沒有跡象」表明伊朗任何核設施被打擊。

不過，跟美軍去年使用巨型鑽地彈和巡航導彈對該設施進行2次打擊相比，今次對設施造成的損害似乎較小。

傳伊朗至少742人平民喪命

而這場戰爭自2月28日爆發以來，伊朗境內已超過700人喪生，包括逾百名兒童。

總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）指，截至美東時間3月2日下午，伊朗至少已有742名平民喪生，其中包括176名兒童；另有超過900名平民受傷。   HRANA指出，過去24小時內，至少有85人死亡，且仍在核實另外數百宗通報的死亡案例。

