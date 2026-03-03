伊朗反擊 | 無人機襲阿聯酋及巴林3間數據中心 亞馬遜雲端服務中斷

美國和以色列聯手空襲伊朗，伊朗向位於中東地區的美國企業及軍事設施發射導彈及無人機報復。美國和以色列聯手空襲伊朗，美國電商及雲服務供應商Amazon Web Services（AWS）位於巴林及阿聯酋的設施及數據中心遭戰火波及，受到無人機攻擊，傳出斷線與設備受損，令到雲端服務中斷，使用AWS服務的金融機構也受到今次故障影響。

AWS在周一發出最新公告，指出因位於阿聯酋及鄰國巴林的數據中遭到無人機攻擊，產生火花並引發火警，消防員於救災時切斷電源，加上滅火灑水損壞設備，預計至少需要一天時間搶修，才能全面恢復運作。

亞馬遜位於阿聯酋及鄰國巴林的數據中遭到無人機攻擊，令到雲端服務中斷。法新社

阿聯酋受到戰火波及，杜拜國際機場關閉。路透社

AWS公告指，阿聯酋2處設施遭到直接襲擊；而在巴林，一處設施附近遭到無人機襲擊，對AWS基礎設施造成物理及結構性損壞，中斷了基礎設施的電力供應，在某些情況下，還需要進行滅火作業，從而造成了額外的水災損失。

預計恢復時間將延長

公司表示，正努力盡快恢復該地區的服務，但鑑於「物理損壞的性質」，預計恢復時間將會延長。

AWS表示，在修復數據中心的物理損壞的同時，也在努力恢復受影響區域的資料存取和服務可用性。

AWS警告，中東地區的不穩定局勢可能持續，導致營運「難以預測」，同時建議在該地區的客戶應考慮採取措施減輕衝突的影響，包括備份資料或將工作負載遷移到其他AWS區域。

金融機構受影響

阿布扎比商業銀行表示，由於區域性資訊科技中斷，其平台與流動應用程式無法使用。

今次針對阿聯酋設施的攻擊，標誌著美國大型科技公司數據中心首次因軍事行動而中斷。這也引發對大型科技公司在該地區擴張速度的質疑。

近年來，美國科技巨頭積極將阿聯酋打造為全球AI樞紐。微軟去年11月宣布，未來7年內（至2029年）將在阿聯酋投資逾150億美元（1170億港元），利用NVIDIA晶片在當地建資料中心，以支援區域雲端運算與AI需求。