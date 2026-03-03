特朗普政府延後退稅請求遭駁回　逾千企業追討1.3萬億元違法稅款

新華社報道，美國聯邦上訴法院於2日正式駁回特朗普政府延後啟動退還關稅程序的請求，並將案件發回美國國際貿易法院。此裁決意味著高達1750億美元（約1.36萬億港元）的退稅程序將迅速啟動。

美國聯邦上訴法院駁回特朗普政府延後啟動退還關稅程序的請求。(美聯社)

逾千家美企聯手起訴政府

此次法律爭議源於特朗普2025年重返白宮後，援引《國際緊急經濟權力法》推行的大規模關稅政策。美國最高法院已於2月20日以6比3的票數裁定該政策違法。法庭記錄顯示，目前已有包括好市多（Costco）、銳跑（Reebok）在內的超過1000家大型及小型企業加入訴訟，要求政府歸還已繳納的關稅。

退稅總額高達1.3萬億港元

根據賓夕法尼亞大學華頓商學院的預算模型計算，最高法院關稅終裁所涉及的退稅金額達1,750億美元，有分析指，儘管法律程序已進入退稅階段，但面對如此龐大的金額，美國政府與企業界圍繞退稅細節、時程及支付方式的鬥爭預計將會持續相當長的一段時間。