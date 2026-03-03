Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普政府延後退稅請求遭駁回　逾千企業追討1.3萬億元違法稅款

即時國際
更新時間：11:40 2026-03-03 HKT
發佈時間：11:40 2026-03-03 HKT

新華社報道，美國聯邦上訴法院於2日正式駁回特朗普政府延後啟動退還關稅程序的請求，並將案件發回美國國際貿易法院。此裁決意味著高達1750億美元（約1.36萬億港元）的退稅程序將迅速啟動。

美國聯邦上訴法院駁回特朗普政府延後啟動退還關稅程序的請求。(美聯社)
美國聯邦上訴法院駁回特朗普政府延後啟動退還關稅程序的請求。(美聯社)

逾千家美企聯手起訴政府

此次法律爭議源於特朗普2025年重返白宮後，援引《國際緊急經濟權力法》推行的大規模關稅政策。美國最高法院已於2月20日以6比3的票數裁定該政策違法。法庭記錄顯示，目前已有包括好市多（Costco）、銳跑（Reebok）在內的超過1000家大型及小型企業加入訴訟，要求政府歸還已繳納的關稅。

退稅總額高達1.3萬億港元

根據賓夕法尼亞大學華頓商學院的預算模型計算，最高法院關稅終裁所涉及的退稅金額達1,750億美元，有分析指，儘管法律程序已進入退稅階段，但面對如此龐大的金額，美國政府與企業界圍繞退稅細節、時程及支付方式的鬥爭預計將會持續相當長的一段時間。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
21小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:10
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
4小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
14小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
2026-03-02 12:17 HKT
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
21小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
4小時前
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
影視圈
20小時前
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影視圈
18小時前
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突發
16小時前
美伊戰爭揭AI軍備時代降臨 Claude解讀波斯語機密 Palantir工程師嵌入美軍司令部
美伊戰爭揭AI軍備時代降臨 Claude解讀波斯語機密 Palantir工程師嵌入美軍司令部
投資理財
7小時前