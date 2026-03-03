伊朗局勢｜美以轟炸伊朗72小時 美軍極速消耗隨時陷彈盡之困？

美國與以色列對伊朗發動大規模空襲僅72小時，戰火已迅速外溢至整個中東地區，據報至少11個國家直接捲入衝突。隨着伊朗展開強力報復，波斯灣多國的防空系統因攔截大量導彈而陷入庫存枯竭危機，然而卻傳出美方因產能不足，冷處理盟友補充攔截彈的請求，引發區域盟友對美國安全承諾的劇烈質疑。

報復行動橫跨波斯灣

伊朗在開戰初期即兌現報復承諾，向以色列、阿聯酋、巴林、科威特及卡塔爾發射多枚導彈及無人機。儘管德黑蘭聲稱目標僅限於美以軍事設施，但包括杜拜旅遊區在內的多處平民目標仍遭到擊中。戰事進入第二天後，攻擊範圍更擴大至沙特阿拉伯與阿曼，黎巴嫩真主黨亦正式加入戰局，令中東陷入全面戰爭狀態。

美方產能短缺難以即時補給

據《Axios》及《中東之眼》報道，阿聯酋等國雖維持逾90%的攔截率，但代價是極速消耗耗時數年建立的「薩德」（THAAD）與「愛國者」攔截彈庫存。知情官員透露，部分波斯灣國家向美方請求緊急補給時遭到「冷處理」。

前美方官員坦言，過去幾天消耗的彈藥量已相當於數年的產量，美國目前根本無法滿足盟友的補給需求。

調動航母「福特號」緊急支援

面對攔截彈短缺與主權受威脅，部分波斯灣國家開始質疑美國保障其防空安全的承諾，甚至在美軍要求使用其境內基地時提出反問。

為安撫盟友情緒，特朗普政府已下令「福特號」航空母艦離開地中海前往波斯灣。分析指出，此舉旨在展示武力震懾，並試圖在補給短缺的情況下，透過海軍力量緩解盟友的安全焦慮。