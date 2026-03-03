特朗普右頸現紅疹 戰時健康再掀疑雲 白宮御醫爆真相

美國總統特朗普周一（2日）在白宮向退伍軍人頒發榮譽勳章時，被拍到頸部出現紅疹、脫屑情況。此際正值美國對伊朗展開軍事行動，特朗普的健康狀況再起疑雲。

79歲的特朗普此前手背多次出現瘀青，已引起外界對其健康狀況的關注。今次他則被被發現右頸出現紅斑，從襯衫領口一直延伸到耳朵下方，並有結痂跡象。相關照片在社交網站X上瘋傳，有網民指：「特朗普脖子上有奇怪的痕跡。」也有人形容看起來像「嚴重的帶狀皰疹」，還有人猜測，那可能是洗衣劑引發的過敏。

私人醫生：塗預防性皮膚藥膏引發

對此，特朗普的私人醫生巴巴貝拉（Sean Barbabella）向發聲明表示，特朗普正在右側頸部使用一款「相當常見的預防性皮膚藥膏」，該藥膏由白宮醫生處方，療程為期1周，而泛紅現象預計將持續數周。

不過，聲明並未說明該藥膏具體治療何種皮膚問題、特朗普為何使用、何時開始使用、旨在預防哪種疾病等內容。

事實上，幾天前特朗普在佛州海湖莊園設置臨時戰情室，指揮對伊朗軍事行動，以及上周在國情咨文演說期間的照片中，就被發現頸部出現色素變化。

手背上曾有大片瘀青

至於特朗普的健康狀況，近年頻頻引發關注，他被拍到手背上冒出大片瘀青，還需用厚重的粉底掩蓋。對此白宮曾解釋，是因為長期服用高劑量阿士匹靈，以及總統職務頻繁握手所致。去年夏天，特朗普被診斷患有慢性靜脈功能不全，可能造成腿部和腳踝腫脹。

特朗普去年曾於華特里德國家軍醫中心接受MRI檢查，外界猜測他的腦部出現健康問題。不過巴巴貝拉強調，檢查主要針對心臟與腹部，且結果完全正常，特朗普事後直言，很後悔接受檢查，認為此舉反而讓外界有了揣測空間。

開會時疑似打瞌睡

此外，特朗普也被拍到在開會時「閉眼疑似打瞌睡」的畫面，外界關心他的精神和體力狀況。今年1月他接受傳媒訪問時直言，會議無聊透頂，稱自己其實每一句話都在聽，只是迫不及待想離開。但有白宮幕僚私下透露，特朗普聽力下降，因此開會時需提高音量。

特朗普是美國史上年紀最大的就任總統，若任期至2029年1月屆滿，他將年滿82歲又7個月。