美國德州酒吧區槍擊案釀3死14傷　非裔槍手疑穿伊朗旗內衣報復美軍

即時國際
更新時間：09:45 2026-03-03 HKT
發佈時間：09:45 2026-03-03 HKT

美國德州奧斯汀一間酒吧外周日凌晨發生槍擊事件，一名身穿着伊朗國旗圖案內衣的非裔槍手在人群眾多的酒吧外開槍濫射，造成2人死亡，另有14人受傷，槍手隨後遭擊斃。美國聯邦調查局（FBI）正調查槍手動機是否為報復美國攻擊伊朗，事緣槍手曾在社交媒體上表達「支持伊朗政權的言論」。

與警方交火期間中彈身亡

現場是奧斯汀市西第六街，奧斯汀警察局長戴維斯指，涉案槍手駕駛一輛SUV在附近區域兜了幾圈後，從車窗探出手槍開槍，子彈擊中了露台上和酒吧門口的人，隨後又在距離酒吧不遠處停車，下車後朝經過路人掃射。

警方接報後立刻趕到現場，槍手在與警方交火期間中彈身亡。警方公布，事件造成包括槍手在內3人死亡，14人受傷，其中3人傷勢嚴重。發生槍擊案的西第六街為奧斯汀知名夜生活區域，酒吧和餐館密集，夜晚人流眾多。

美國德州奧斯汀一間酒吧外周日凌晨發生槍擊事件。(路透社)
美國德州奧斯汀一間酒吧外周日凌晨發生槍擊事件。(路透社)

穿着伊朗國旗圖案內衣

一名警員透露，槍手為53歲的迪亞涅，來自塞內加爾。他於2000年首次以B-2旅遊簽證入境美國，6年後與美國公民結婚後成為合法永久居民，並於2013年成為美國歸化公民，之前在紐約市和德州皆有多次被捕紀錄。

警方表示，迪亞涅有精神病史，他在犯案時穿有伊朗國旗圖案的內衣和寫着「阿拉財產」（Property of Allah）的上衣。

迪亞涅犯案時穿有伊朗國旗圖案的內衣。(路透社)
迪亞涅犯案時穿有伊朗國旗圖案的內衣。(路透社)

賽德情報集團表示，迪亞涅早在2017年的facebook貼文中，就曾表達過「支持伊朗政權的言論，以及對以色列與美國領導層的仇恨」，且曾發布過自己手持疑似突擊步槍的照片。

