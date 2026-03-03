Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗封鎖海峽衝擊日本GDP　阿曼海域油輪遭無人艇襲擊釀一死

即時國際
更新時間：08:45 2026-03-03 HKT
發佈時間：08:45 2026-03-03 HKT

伊朗伊斯蘭革命衛隊日前封鎖石油要道霍爾木茲海峽。日本放送協會（NHK）稱，由於日本原油進口90%依賴中東地區，倘若霍爾木茲海峽被長期封鎖，日本經濟將受到「致命打擊」，國內生產總值（GDP）可能減少3%。

日本首相高市早苗昨日表示，目前部分自中東駛往日本的油輪在波斯灣待命，日本國內的石油儲備量約254天。她說，為了將對國民生活及經濟活動的影響降至最低，「將全力確保我國能源的穩定供應，並機動採取必要的應對措施。」

若霍爾木茲海峽被長期封鎖，日本經濟將受打擊。(路透社)
在伊朗持續對波斯灣的美國盟友展開報復行動之際，阿曼當局昨日表示，一艘油輪在首都馬斯喀特附近海域遭到襲擊，引發爆炸及火災，並造成一人死亡。

阿曼海事安全中心發布聲明指出：「懸掛馬紹爾群島共和國國旗的油輪MKD VYOM，在距離馬斯開特省52浬處的海域，遭到一艘（載有爆炸物的）無人艇攻擊，當時油輪載着大約5萬9463公噸的貨物。」聲明補充道：「這宗攻擊導致主輪機艙發生火災和爆炸，造成一名印度籍船員死亡。」

