伊朗局勢｜魯比奧稱美國先發制人 防止伊朗攻擊造成更大傷亡

即時國際
更新時間：07:15 2026-03-03 HKT
發佈時間：07:15 2026-03-03 HKT

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）周一在華盛頓舉行記者會表示，美國對伊朗的軍事行動是「絕對必要的」，並稱伊朗對美國構成「迫在眉睫的威脅」。

魯比奧指，美國預期如果伊朗遭受攻擊，伊朗會立即展開報復，他強調：「我們不會坐以待斃，讓對方先打我們再回應。」他補充說，如果等待伊朗先行攻擊，可能會造成更多傷亡和死亡，「我們是以防禦性方式主動出擊，阻止他們造成更大破壞。」

魯比奧表示，美國目前不打算派遣地面部隊進入伊朗。路透社
談及美國行動目標，魯比奧表示，美方的主要任務是摧毀伊朗彈道導彈並阻止其獲得核武器。他強調：「這次行動必須進行，無論如何都不能拖延，因為一年內伊朗就可能擁有大量短程導彈和無人機，屆時沒有人能阻止，甚至可能挾持全世界為人質。」

魯比奧表示，希望伊朗人民能推翻現政府。他表示，美國目前不打算派遣地面部隊進入伊朗，「總統特朗普擁有相關選項，但我們認為不需要地面部隊就能達成目標。」

