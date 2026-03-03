南非約翰內斯堡地盤混凝土板倒塌 至少6死2人被困

南非約翰內斯堡一幢在建建築物周一發生樓宇倒塌事故，造成至少6人死亡，另有2人被困瓦礫下，3人失蹤。救援人員正全力搜救。

約翰內斯堡緊急事故管理部門發言人霍馬洛在現場表示，事發於南部奧蒙德（Ormonde）一個地盤，建築物上層一個仍在施工的混凝土地板突然塌下，壓向下方人員。至今已有一人成功救出。

她指出，現場結構極不穩定，部分建築持續出現塌陷情況，為救援人員帶來重大風險。

南非約翰內斯堡地盤塌樓 至少6死2人被困。路透社

約翰內斯堡公共安全官員察瓦庫表示，倒塌位置屬正在施工的區域，暫未確定所有死傷者是否均為建築工人。他透露，其中一名被困男子被大型混凝土板壓住腿部，或需截肢才能救出，院方已派外科醫生到場評估情況。

察瓦庫強調，當務之急是盡快救出所有被困者，當局將調查事故責任，包括施工是否獲適當審批，以及是否符合安全規定。

南非近年亦曾發生類似事故。2024年，南部城市喬治一幢在建大樓倒塌，造成34名建築工人死亡，救援行動持續10天。事後調查指出，多項安全規例遭違反，是事故主因。