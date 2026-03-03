Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南非約翰內斯堡地盤混凝土板倒塌 至少6死2人被困

即時國際
更新時間：04:52 2026-03-03 HKT
發佈時間：04:52 2026-03-03 HKT

南非約翰內斯堡一幢在建建築物周一發生樓宇倒塌事故，造成至少6人死亡，另有2人被困瓦礫下，3人失蹤。救援人員正全力搜救。

約翰內斯堡緊急事故管理部門發言人霍馬洛在現場表示，事發於南部奧蒙德（Ormonde）一個地盤，建築物上層一個仍在施工的混凝土地板突然塌下，壓向下方人員。至今已有一人成功救出。

她指出，現場結構極不穩定，部分建築持續出現塌陷情況，為救援人員帶來重大風險。

南非約翰內斯堡地盤塌樓 至少6死2人被困。路透社
南非約翰內斯堡地盤塌樓 至少6死2人被困。路透社

約翰內斯堡公共安全官員察瓦庫表示，倒塌位置屬正在施工的區域，暫未確定所有死傷者是否均為建築工人。他透露，其中一名被困男子被大型混凝土板壓住腿部，或需截肢才能救出，院方已派外科醫生到場評估情況。

察瓦庫強調，當務之急是盡快救出所有被困者，當局將調查事故責任，包括施工是否獲適當審批，以及是否符合安全規定。

南非近年亦曾發生類似事故。2024年，南部城市喬治一幢在建大樓倒塌，造成34名建築工人死亡，救援行動持續10天。事後調查指出，多項安全規例遭違反，是事故主因。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突發
8小時前
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:11
伊朗局勢︱哈梅內伊妻子傷重不治 美軍已在伊朗建立局部空中優勢
即時國際
8小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
17小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
13小時前
路透社
01:11
伊朗局勢｜特朗普：「大規模攻勢將至」美軍稱阿曼灣伊艦「歸零」｜持續更新
即時國際
6小時前
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影視圈
11小時前
天水圍驚現虐嬰惡男 輕鐵內當眾大力打嬰兒腿部 目擊者：起碼廿幾次
00:09
天水圍驚現虐嬰惡男 輕鐵內當眾大力打嬰兒腿部 目擊者：起碼廿幾次｜有片
突發
6小時前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
20小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
7小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
14小時前