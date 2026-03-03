Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗導彈反擊｜卡塔爾能源設施遇襲停產液化天然氣 沙特關閉煉油廠設施 天然氣價格急升

即時國際
更新時間：01:29 2026-03-03 HKT
發佈時間：01:29 2026-03-03 HKT

美國與以色列對伊朗發動聯合空襲後，伊朗進行報復，襲擊鄰國能源設施，引發全球能源市場震盪。卡塔爾能源公司表示，由於設施遭軍事攻擊，已暫停液化天然氣（LNG）生產，消息公布後，歐洲及亞洲天然氣價格急升；沙特阿拉伯亦宣布暫時關閉東部拉斯坦努拉煉油廠部分設施。

卡塔爾及沙特能源設備相繼受襲

卡塔爾能源公司周一發聲明指，位於拉斯拉凡工業城及梅賽伊德工業城的營運設施遭襲後，已停止LNG及相關產品生產。荷蘭及英國天然氣基準批發價格一度飆升近50%，亞洲LNG基準價格亦上升約四成。

卡塔爾國防部早前表示，兩架由伊朗發射的無人機襲擊當地，一架擊中梅賽伊德發電廠水塔，另一架則針對拉斯拉凡能源設施，未造成人員傷亡。官方稱，所有損失將由相關部門評估，稍後公布正式報告。

卡塔爾能源設施遇襲停產液化天然氣 沙特暫關閉煉油廠部分設施。路透社
沙特國防部指，兩架無人機周一早上企圖襲擊拉斯坦努拉煉油廠，遭攔截後引發小型火警，設施受損有限，無人傷亡。該煉油廠位於東部城市達曼附近，日處理能力達55萬桶，是全球最大石油加工設施之一，也是沙特能源產業的核心。

全球油價一度每桶82美元以上

襲擊事件及海上運輸受阻，加劇市場對供應緊張的擔憂，全球油價盤中一度升逾13%至每桶82美元以上，創2025年1月以來新高。市場關注霍爾木茲海峽航運擠塞情況，該海峽承載全球約五分之一海運石油及大部分卡塔爾天然氣出口。

伊朗方面表示，行動是對美國及以色列先前空襲的回應。多個海灣國家及美國聯合譴責伊朗襲擊，並重申自衛權利。

