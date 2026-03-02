Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗導彈反擊｜革命衛隊稱美軍已逾560人死傷 中情局6高官亡

即時國際
更新時間：15:25 2026-03-02 HKT
發佈時間：15:25 2026-03-02 HKT

伊朗與美、以兩國的衝突全面升級，伊朗革命衛隊（IRGC）於1日深夜發表聲明，表示已經完成針對中東地區美軍基地的第7波與第8波反擊行動，並聲稱造成560名美軍死傷。

精準打擊CIA人員阿聯酋住處

有消息傳出，美軍位於阿聯酋的一處高官住所遭到精準打擊，導致6名美國中央情報局（CIA）高官當場身亡。

相關新聞：伊朗局勢︱美伊「預防式打擊」斬首哈梅內伊 特朗普：軍事行動或持續四周

革命衛隊在聲明中宣稱，1日的反攻已進入第8波，密集發射的導彈與無人機重創美軍設施，據其統計美軍方面已有560人死傷。

另有消息指出，革命衛隊針對阿聯酋境內的一處目標發動導彈襲擊，據信是CIA官員在當地的住所，襲擊造成6名CIA高官死亡、2人受傷，但此消息尚未獲得美方證實。

相關新聞：伊朗導彈反擊 | 突破以國防禦系統 擊中耶路撒冷及另一城 釀9死6傷11失蹤

科威特美軍基地傳癱瘓

《紐約時報》指出，多個海灣國家的美軍駐地成為攻擊重點。革命衛隊宣稱位於科威特的阿里薩利姆（Ali Al Salem）海軍基地遭導彈炸至「完全癱瘓」；另一處穆罕默德艾哈邁德（Mohammad Al-Ahmad）海軍基地則有3處美方基礎設施遭到摧毀。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱特朗普：軍事行動或持續四周 中國外交部：有公民在德黑蘭死亡︱不斷更新
即時國際
42分鐘前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
7小時前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
2026-03-01 15:30 HKT
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
筍盤推介
6小時前
港人直擊杜拜導彈夜「神級紀律」 超市「零搶購」奇景驚呆網民：香港一場黑雨掃晒超市｜Juicy叮
港人直擊杜拜導彈夜「神級紀律」 超市「零搶購」奇景驚呆網民：香港一場黑雨掃晒超市｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷
00:35
昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷
突發
4小時前
粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 圍觀者拍片亮氣槍「助攻」
00:51
粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 大埔反黑組接手調查
突發
6小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
2026-03-01 09:00 HKT
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-01 11:06 HKT
星島申訴王|放蛇揭 私宅兜售平價偉哥 70歲賣家：食完我做多2次 !
04:09
星島申訴王 | 放蛇揭私宅兜售平價偉哥 70歲賣家：食完我做多2次
放蛇直擊
8小時前