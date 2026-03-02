伊朗導彈反擊｜革命衛隊稱美軍已逾560人死傷 中情局6高官亡

伊朗與美、以兩國的衝突全面升級，伊朗革命衛隊（IRGC）於1日深夜發表聲明，表示已經完成針對中東地區美軍基地的第7波與第8波反擊行動，並聲稱造成560名美軍死傷。

精準打擊CIA人員阿聯酋住處

有消息傳出，美軍位於阿聯酋的一處高官住所遭到精準打擊，導致6名美國中央情報局（CIA）高官當場身亡。

相關新聞：伊朗局勢︱美伊「預防式打擊」斬首哈梅內伊 特朗普：軍事行動或持續四周

革命衛隊在聲明中宣稱，1日的反攻已進入第8波，密集發射的導彈與無人機重創美軍設施，據其統計美軍方面已有560人死傷。

另有消息指出，革命衛隊針對阿聯酋境內的一處目標發動導彈襲擊，據信是CIA官員在當地的住所，襲擊造成6名CIA高官死亡、2人受傷，但此消息尚未獲得美方證實。

相關新聞：伊朗導彈反擊 | 突破以國防禦系統 擊中耶路撒冷及另一城 釀9死6傷11失蹤

科威特美軍基地傳癱瘓

《紐約時報》指出，多個海灣國家的美軍駐地成為攻擊重點。革命衛隊宣稱位於科威特的阿里薩利姆（Ali Al Salem）海軍基地遭導彈炸至「完全癱瘓」；另一處穆罕默德艾哈邁德（Mohammad Al-Ahmad）海軍基地則有3處美方基礎設施遭到摧毀。