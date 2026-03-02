Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢 | 哈梅內伊心腹拉里賈尼：不會與美談判 伊朗外長：政府運轉正常

即時國際
伊朗最高領袖哈梅內伊被殺後，被視為最有可能接替哈梅內伊掌握實權的哈梅內伊親信、最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani），周一（2日）在社交平台X發文表明，伊朗不會與美國談判。而伊朗外長阿拉格齊指，美國和以色列的襲擊使伊朗方面損失一些指揮官，但伊朗的軍事能力沒有任何改變，政府運轉正常。

拉里賈尼是前國會議長，也是最高領袖顧問，現時是伊朗目前最有權勢的人物之一。對於先前有消息指稱伊朗透過中間人與美國接觸，希望重啟談判一事，拉里賈尼在X發文駁斥。

伊朗最高領袖哈梅內伊與多名高層，在美國、以色列空襲後被炸死。法新社
拉里賈尼是伊朗目前最有權勢的人物之一。路透社
特朗普被指在中東製造混亂。美聯社
美以向伊朗發動空襲，炸死哈梅內伊。法新社
斥特朗普令中東陷入混亂

拉里賈尼批評，特朗普用虛假的希望讓中東地區陷入混亂，為了「以色列優先」而犧牲美國士兵，如今特朗普應該煩惱美軍傷亡擴大的局勢。拉里賈尼強調，伊朗並不是發動入侵的那一方。

特朗普周日表示，美國和以色列將繼續對伊朗的軍事行動，直到達成所有目標，又表示伊朗新領導層希望與他對話，他也同意對話。

這波空襲發生前，德黑蘭與華府才剛舉行過核問題談判。

阿拉格齊：伊朗軍力沒有改變

另外，伊朗外長阿拉格齊指，美國和以色列的襲擊使伊朗方面損失一些指揮官，但伊朗的軍事能力沒有任何改變，和去年6月衝突時期相比，現在能夠更快地展開反擊。

阿拉格齊周一接受美國廣播公司（ABC）訪問，被問及襲擊對伊朗軍事基礎設施造成多大破壞時作出上述表示。

日內選舉新領導人

當被問及是否仍有可能與美國談判解決衝突時，阿拉格齊表示懷疑，稱近年來美伊核談判對伊朗而言已成為「一段非常痛苦的經歷」。他說，伊朗今次和去年6月遇襲時都在與美國談判之際，而且伊朗認為談判正在取得進展。他指責那些「反對和平」的人破壞了外交談判進程。

阿拉格齊當天亦接受卡塔爾半島電視台專訪，他指刺殺哈梅內伊是史無前例的危險行徑，伊朗將毫不猶豫地捍衛自身安全。

阿拉格齊還表示，伊朗政府機構運轉正常，法律程序正在進行中，很可能在未來幾天內看到新領導人的選舉。

