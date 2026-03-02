Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美以攻伊 | 美媒：情報未顯示伊朗有迫在眉睫威脅

即時國際
更新時間：13:40 2026-03-02 HKT
發佈時間：13:40 2026-03-02 HKT

美聯社引述2名知情人士報道，特朗普政府官員周日（1日）在私下簡報會上告訴國會人員，在美國與以色列向伊朗發動攻擊前，美國情報並未察覺到伊朗有迫在眉睫的威脅，也未顯示伊朗正準備對美國發動先發制人的攻擊。

政府官員反而承認，該地區存在來自伊朗導彈和代理勢力的更廣泛威脅。消息人士表示，他們也未明確說明美以的聯合行動後伊朗接下來會發生什麼事。這些人士堅持匿名，以討論尚未公開的細節。

多名美國議員批評特朗普未事先知會國會，質疑對伊朗軍事行動的正當性。法新社
特朗普曾指伊朗政權有迫在眉睫的威脅。美聯社
與特朗普說法有出入

這些傳達給國會人員的資訊，與特朗普的說法有出入。特朗普在對伊朗發動空襲後的影片訊息中說：「我們的目標是透過消除伊朗政權的迫在眉睫的威脅，來保護美國人民。伊朗政權是一群兇狠且可怕的人。」

另外，曾有不具名的特朗普政府高層官員上周六告訴記者，有跡象顯示伊朗可能會發動先發制人的攻擊。

部分議員質疑動武正當性

白宮及國防部暫時未回應上述報道。而有關簡報內容由美國政治新聞網站Politico率先披露。

白宮表示，國務卿魯比奧、戰爭部長赫格塞思、中央情報局（CIA）局長拉特克利夫及參謀長聯席會議主席凱恩，將於周二向國會說明對伊朗發動攻擊的理由。

多名美國議員批評特朗普未事先知會國會，質疑這項軍事行動的正當性。

