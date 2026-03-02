伊朗導彈反擊 | 突破以國防禦系統 擊中耶路撒冷及另一城 釀9死6傷11失蹤
伊朗導彈突破以色列防禦系統，擊中耶路撒冷一棟建築物，造成至少6人受傷。另外，以色列中部城市貝特謝梅什較早前受到伊朗導彈攻擊，造成至少9人死亡，11人失蹤。
以色列第12頻道電視台周日（1日）晚播出的畫面顯示，數個發光物體從空中落下，耶路撒冷其中一棟建築被擊中，街道上碎片散落，並出現一個直徑約10米的深坑，有車輛被損毀。
耶城街道現10米深坑
耶路撒冷當天晚上拉響防空警報。以色列警方表示，耶路撒冷1條主要道路上遭彈藥直接撞擊，並分享警方在高速公路區域清理碎片的畫面。
以色列緊急醫療服務機構「紅大衛盾會」指出，至少6人因伊朗攻勢受傷，其中包括1名46歲男子，他被彈片擊中，傷勢為中度。另有5名輕傷者接受治療。
中部城市遇襲 9死11失蹤
值得注意的是，以色列中部疑似也遭到伊朗攻擊。以色列Kan公共電視台和Channel 12播放的畫面顯示，警察和救援人員在可見損壞區域進行部署，其中一個區域位於以色列中部，另一個則在耶路撒冷地區。
以色列中部相關畫面可看見受損車輛，耶路撒冷地區相關畫面則顯示佈滿碎片和石塊的道路。由於軍事審查緣故，媒體未透露彈藥落地具體位置。
伊朗最致命反擊
以色列中部城市貝特謝梅什較早前受到伊朗導彈攻擊，造成至少9人死亡，11人失蹤，這是自戰爭開始以來該國最致命的攻擊。貝特謝梅什一棟房屋被爆炸摧毀，屋頂只剩扭曲的混凝土和扭曲的鐵欄杆。
警方在聲明中表示：「迄今已有超過45名不同程度的傷者被疏散，9名死者遺體已尋獲，目前有11名失蹤者尚未建立聯繫，並補充搜尋行動仍在進行中。
貝特謝梅什一棟房屋被爆炸摧毀，屋頂只剩扭曲的混凝土和扭曲的鐵欄杆。
