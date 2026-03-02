伊朗局勢︱法學家阿拉菲暫代最高精神領袖 一文看清如何選出

伊朗遭受美國及以色列聯合攻擊，最高領袖哈梅內伊與大量高級官員被殺，伊朗1日宣布，由法學家阿拉菲（Alireza Arafi）暫任最高精神領袖。究竟，伊朗這個神權國家，如何選出最高精神領袖？

伊朗利益調節委員會（Expediency Discernment Council）發言人Mohsen Dehnavi在社交媒體X平台發文表示，已選出法學家阿拉菲（Ayatollah Alireza Arafi），作為伊朗憲法監護委員會（Guardian Council）的宗教成員，加入伊朗臨時領導委員會。



又指，伊朗直到選出新任最高精神領袖前，臨時領導委員會將由總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）、司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）及阿拉菲三人組成。

而憲法監護委員會有一半成員由最高領袖任命。

發言人亦補充，選擇阿拉菲作為宗教代表，是為確保在專家議會選出永久領袖的過程中領導權延續與穩定，「盡快完成選舉」。

據中央社報道，伊朗的最高精神領袖為終身職位，由民選的專家會議（Assembly of Experts）選出。理論上，領袖受這個最高神職機構監督，但實際上最高領袖具所有政策的裁決權，且為武裝部隊總司令。

專家會議由88名法學家組成，每8年改選一次。迄今為止，該會議僅監督過一次權力交接：即霍梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）1989年病逝後病逝後，選出哈梅內伊繼任。