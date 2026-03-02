Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢 | 馬士基等航運巨頭急繞道 加徵戰爭附加費 MSC暫停中東訂艙

更新時間：10:18 2026-03-02 HKT
發佈時間：10:18 2026-03-02 HKT

因應美國與以色列攻擊伊朗的軍事衝突擴大，出於安全考慮，全球最大貨櫃航運業者正更改航運路線，避開波斯灣，恐擾亂全球商品貿易，並推升即期運價上漲。貨櫃航運龍頭「地中海航運（MSC）」已暫停中東地區的貨運訂艙；航運巨企馬士基（Maersk）以及德國赫伯羅特（Hapag-Lloyd ）則暫停所有通過霍爾木茲海峽的航行。

美國與以色列於在上周六（2月28日）對伊朗發動攻擊。伊朗的報復行動波及整個地區，包括位於阿聯酋、卡塔爾與巴林的美軍基地。衝突同時拖慢包括運送石油與天然氣船隻在內的船舶進出霍爾木茲海峽的速度，並伴隨避免通行這條狹窄水道的警告。

全球最大貨櫃航運業者正在更改航運路線、避開霍爾木茲海峽，以免遭戰火波及。美聯社
伊朗革命衛隊於上周六宣布關閉霍爾木茲海峽。法新社
航運企業也避開蘇彝士運河。路透社

此前，伊朗革命衛隊於上周六宣布關閉霍爾木茲海峽。霍爾木茲海峽是一條戰略水道，全球近1/4的海上石油供應以及大量往返海灣港口的貨物都要經過這裡。

避開蘇彝士運河

除避開霍爾木茲海峽外，馬士基表示，在也門胡塞武裝組織威脅重啟對與美國及以色列有關的紅海貨船攻擊後，將改道避開蘇彝士運河，改經非洲南端航行。排名第5、且與馬士基組成船舶共享聯盟的赫伯羅特也宣布類似改道措施。

埃及的蘇彝士運河是該地區另一條至關重要的水道，連接地中海和紅海，長期以來一直是歐洲通往印度洋亞洲港口的重要捷徑。馬士基表示，將調整船舶航線，繞過好望角（非洲南端），將使航程增加數千英里。該公司還表示，將關閉其在阿聯酋、卡塔爾和阿曼的辦事處。

赫伯羅德、達飛海運加徵附加費

戰爭爆發也可能導致貨物改道後在其他港口壅塞，進一步推升即期貨櫃運價，而運價先前已經因服務位於衝突區域的因素而上漲。

赫伯羅德周日宣布，對該區域貨物每個20呎貨櫃加收1500美元（1.17萬港元）「戰爭風險附加費」，自周一生效。

另一航運巨企法國達飛海運（CMA CGM）要求位於波斯灣的船舶立即避險，並暫停通過蘇彝士運河，同時對該區域訂艙每個20呎貨櫃加收2000美元（1.56萬港元）的「緊急衝突附加費」。

中國最大航商中遠海運表示，已進入波斯灣並完成作業的船舶「已被指示前往安全水域待命或錨泊」，公司正評估「包括潛在替代卸貨港在內的各種選項」。

杜拜主要港口暫停營運

杜拜環球港務集團暫停傑貝阿里港的營運。MSC地中海航運公司表示，將暫停全球發往中東地區的所有訂艙業務，直至另行通知。

根據彭博看到的一份致客戶通知，作為預防性措施，傑貝阿里港所有碼頭的營運已暫時中止。

傑貝阿里港是中東地區最大貨櫃港口，也是杜拜貿易經濟的核心樞紐。
 

