伊朗局勢 | 英允美使用英國基地 施紀賢：不參與對伊朗主動攻擊

英國首相施紀賢表示，已同意讓美國使用英國的基地，對伊朗的導彈儲存庫或發射場發動防禦性攻擊，目的是要摧毀伊朗的導彈及其發射裝置。但施紀賢強調，英方沒有參與美國與以色列對伊朗的先發制人攻擊，也不會加入任何主動攻擊。

施紀賢在社交媒體發布的影片談話中說：「伊朗正採取焦土策略，因此我們支持盟友及在當地的英國人民的集體自衛。」他表示，伊朗透過對這個區域持續發動攻擊來報復，其導彈擊中了英國公民滯留的機場和酒店。

施紀賢強調，英國不參與對伊朗的主動攻擊。美聯社

施紀賢強調，英方沒有參與美國與以色列對伊朗的先發制人攻擊。法新社

美以攻擊伊朗，引發伊朗報復。法新社

他指出：「英國不參與對伊朗的打擊，是經過深思熟慮的選擇。尤其因為我們相信，對該地區與全世界而言，最佳出路是透過協商來解決。但伊朗正在攻擊英國的利益，使得英國人民面臨巨大風險。」

強調要從源頭摧毀伊朗導彈

英國政府在網站上也另發一項聲明，以說明英國的法律立場。

施紀賢表示：「唯一能阻止伊朗威脅的方法，是從源頭摧毀導彈，包含導彈的儲存設施或發射裝置。」他說，英國戰鬥機已經參與了協同防禦行動，並且攔截了伊朗的攻擊。

他說：「美國已要求使用英國的基地，作為特定有限度的防禦用途。我們已經決定接受這個要求，阻止伊朗對這個區域發射導彈。」但他未說明基地的具體地點。

英法德準備對伊朗採「防禦性行動」

法國、德國及英國較早前發表聯合聲明，表示如有必要，已準備好為捍衛自身及在波斯灣盟友的利益，對伊朗採取「防禦性行動」。

施紀賢表示，在受影響區域有至少20萬名英國公民，包括居住當地的英國人、度假家庭與差旅人士等。

他又聲稱，來自伊朗的威脅也危及英國武裝部隊。上周六，伊朗襲擊了巴林的一處軍事基地，英軍人員「險些被擊中」。