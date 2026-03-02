美攻伊引恐怖襲擊報復？德州酒吧槍擊案釀3死14傷 槍手穿伊朗國旗圖案上衣

美國德州奧斯汀一間酒吧周日（1日）凌晨發生疑涉及恐襲的槍擊事件，一名身穿著伊朗國旗圖案上衣的槍手在人群眾多的酒吧外開槍濫射，造成2人死亡，另有14人受傷，槍手隨後也遭擊斃。美國聯邦調查局（FBI）正調查槍手動機是否為報復美國攻擊伊朗的恐怖活動。

上衣有「阿拉財產」字句

現場是奧斯汀市西第六街，奧斯汀警察局長戴維斯指，涉案槍手駕駛一輛SUV在附近區域兜了幾圈後，從車窗探出手槍開槍，子彈擊中了露台上和酒吧門口的人，隨後又在距離酒吧不遠處停車，下車後朝著經過路人掃射。

相關新聞：

伊朗局勢｜巴基斯坦卡拉奇美領使館外爆衝突 至少9死25傷 警催淚氣體疏散

警方接報後立刻趕到現場，槍手在與警方交火期間中彈身亡。警方公布，事件造成包括槍手在內3人死亡、14人受傷，其中3人傷勢嚴重。發生槍擊案的西第六街為奧斯汀知名夜生活區域，酒吧和餐館密集，夜晚人流眾多。

一名警員透露，槍手為53歲的迪亞涅（Ndiaga Diagne），來自塞內加爾。他於2000年首次以B-2旅遊簽證入境美國，6年後與美國公民結婚後成為合法永久居民，並於2013年成為美國歸化公民，之前在紐約市和德州皆有多次被捕紀錄。當地警方表示，迪亞涅有精神病史，他在犯案時穿著有伊朗國旗和寫著「阿拉財產」（Property of Allah）的上衣。

槍手車內發現可蘭經

FBI聯合反恐工作小組以及其他專業小組正調查此案是否與美國攻擊伊朗後引發的恐怖襲擊報復有關，據報迪亞涅車上有一本可蘭經。一名派駐德州的FBI幹員說：「該名槍手和他的車輛中，有跡象顯示他和恐怖主義有關聯。」

白宮表示，特朗普已獲知這宗槍擊案的相關匯報。共和黨籍德州州長阿博特強調，德州會對任何「企圖利用中東衝突威脅德州的人」展開強力回應。他透過聲明表示：「我們不會被恫嚇，也不會屈服於恐怖襲擊。」

