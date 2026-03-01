Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱美軍首用秘密武器LUCAS無人機 原來「山寨」伊朗產品？

即時國際
更新時間：22:13 2026-03-01 HKT
發佈時間：22:13 2026-03-01 HKT

2月28日，美國和以色列對伊朗發動了代號為「史詩怒火」的大規模空襲。行動中，美軍出動「戰斧」巡航導彈和F-18、F-35戰鬥機，還首次在實戰使用秘密武器「盧卡斯」（LUCAS）自殺式無人機。

相關新聞：伊朗局勢︱伊朗前總統內賈德遇襲身亡 軍方消息：首用「法塔赫」導彈轟美軍基地︱不斷更新

隨後，美國中央司令部發布對伊朗空襲的照片，照片公布襲擊的相關細節。國防部稱，中央司令部首次使用了仿伊朗「沙赫德」無人機的單向攻擊無人機。
據悉，美國中央司令部於去年12月宣布，已在中東組建首個自殺式無人機中隊「蠍刺打擊特遣隊」，部隊裝備「盧卡斯」（LUCAS）自殺式無人機。

每架造價僅約$27萬

「盧卡斯」自殺式無人機機身長約3米、翼展2.4米，每架造價僅3.5萬美元（約27萬港元）。

「盧卡斯」具有低端型號和高端型號，低端型號機頭搭載鏡頭，用於偵察或自殺式攻擊，航程約800公里。高端型號配備頭部裝備可旋轉光電轉塔，尾部安裝衛星通信天線，可攜帶50公斤戰鬥部，具備「察打一體」功能，航程超過1500公里。由於外形上與伊朗「見證者-136」（Shahed 136）自殺式無人機非常相似，被外界稱為美國版「空中小摩托」。

